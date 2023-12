Slikt Antwerp Europese kater door tegen zwalpend OH Leuven?

Antwerp wil thuisreputatie bevestigen tegen OHL

Antwerp-OHL sluit vanavond deze zaterdag af in de Jupiler Pro League.



Antwerp verloor dit seizoen nog niet in eigen huis, enkel Gent en RWDM kwamen op de Bosuil al een puntje rapen. De regerende kampioen kreeg dinsdag wel een dreun in de Champions League tegen Sjachtar. Ook de laatste competitiewedstrijd, op STVV, werd niet gewonnen. 3 punten zijn dus een must vanavond voor de thuisploeg.



De bezoekers uit Leuven zijn in erg slechte doen. Marc Brys werd 2 maanden geleden opzij geschoven, maar zijn vervanger Oscar Garcia zorgde nog niet voor een ommekeer. OHL telt nu 4 competitienederlagen op rij en staat op een mogelijke degradatieplaats.



In augustus eindigde de heenwedstrijd op een gelijkspel nadat Antwerp een voorsprong nog uit handen gaf. Janssen en Sagrado zorgden toen voor de doelpunten.