LIVE: Standard en Genk spelen topper in Luikse heksenketel

Revanchegevoelens bij Standard?

Standard trok de interlandbreak met een serieuze opdoffer in. Na woelige weken kreeg het een 6-0 om de oren van landskampioen Antwerp (zie verslag hieronder). "Ze zullen voor hun eigen publiek waarschijnlijk iets willen rechtzetten", weet ook Genk-trainer Wouter Vrancken. "We moeten klaar zijn voor een ploeg dat ons met veel intensiteit zal bekampen. Daarnaast hebben ze ook gewoon een kwalitatief goed elftal, zeker na de kwaliteitsinjectie van enkele weken geleden."



Hoe Vrancken het tactisch zal aanpakken, is nog een raadsel. De voorbije weken posteerde hij zijn spelmaker Bilal El Khannouss vaak op links in plaats van centraal op het veld. "We zien hem nog altijd als een nummer 10, maar soms kun je ploegen pijn doen met die positiewissel. En je voelt aan hem dat hij wel al eens graag vanaf de flank komt. Daar is zijn rol nog vrijer.