Zet Club Brugge eindejaarssprint in met zege in Leuven?

Herpakt Club zich met kerst in zicht?

De heenronde was voor Club Brugge niet wat men ervan verwacht had. Met 20 op 42 is coach Ronny Deila voorlopig gebuisd. Een zege tegen OHL zondagnamiddag zou de cijfers wel opnieuw in het groen brengen - een eerste stap richting een vrolijk jaareinde.



Ook bij de thuisploeg zijn de punten dringend welkom. De Leuvenaars wisselen goede met slechte resultaten af en verloren na de klinkende 4-0-zege tegen STVV drie keer op een rij. Werk aan de winkel voor nieuwbakken coach Oscar Garcia.