Deila kiest voor Jutgla én Igor Thiago aan de aftrap in Leuven

Ronny Deila is nog steeds zoekende en voert ook nu weer (noodgedwongen) een pak wijzigingen door in zijn basiself. Ordonez, Meijer, Onyedika en Skov Olsen stonden nog aan de aftrap in de Brugse derby, maar liggen nu in de lappenmand of zitten op de bank. Thiago én Jutgla verschijnen vandaag wel samen aan de start.