Live vanaf 13.30 uur: kan Gent, met Orban op de bank, eindelijk eens winnen van Union?

Kan Union zegereeks voortzetten?

Voor het derde seizoen op rij sinds de terugkeer naar het hoogste niveau verbaast Union vriend en vijand. Op de vorige speeldag gaf de Brusselse club zijn herfsttitel wat extra glans met een vlotte 3-0-overwinning tegen rode lantaarn Kortrijk. Bovendien liep het zo wat verder weg van eerste achtervolger Anderlecht, dat al op zes punten volgt.





Voor Union was de zege tegen Kortrijk al de achtste (!) op een rij. Een competitienederlaag, dat is voor Union al geleden van 16 september. Toen ging het in eigen huis onderuit tegen Racing Genk.