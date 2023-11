LIVE: Madsen brengt Westerlo op voorsprong, wie kruipt uit de kelder van het klassement?

Mazzu wisselt op 4 plaatsen

Mazzu rekent op 4 nieuwe namen ten opzichte van de vorige speeldag tegen Mechelen. Knezevic, Zorgane, Guiagon en Benbouali komen in de ploeg. Heymans, Morioka en Dabbagh nemen plaats op de bank. Damien Marcq is geschorst na een rode kaart. Voor Benbouali is het een speciale avond: hij maakt zijn terugkeer nadat hij in januari zijn kruisbanden van de knie had gescheurd.