Charleroi of Westerlo: wie kruipt uit de kelder van het klassement?

8 wedstrijden niet verloren

Zowel Charleroi als Westerlo kende - als respectievelijk 13e en 15e in de stand - niet het seizoensbegin waar ze op gehoopt hadden. Toch lijkt er een positief momentum bij Westerlo aan de gang. De ploeg van Jonas De Roeck staat pas voorlaatste in de stand, maar het verloor in zijn laatste acht wedstrijden (7 competitiematchen en een bekerduel) slechts één keer.



Het verloor in eigen huis met 1-3 van leider Union, maar won tegen Kortrijk, Leuven en OHL. Daarnaast waren er nog vier gelijke spelen tegen Standard, Genk, RWDM en de spektakelmatch tegen STVV (zie verslag hieronder).