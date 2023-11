LIVE: Cercle maakt het Eupen knap lastig, maar heeft pech met de afwerking

Trekt Cercle goede vorm door na interlandbreak?

Cercle Brugge was de verrassing van de heenronde in de Jupiler Pro League en die wil het in schoonheid afsluiten tegen Eupen. Een tegenstander die ze in Brugge niet onderschatten.



"Alle spelers staan op scherp", bevestigde coach Miron Muslic. "Ze weten dat we voor een nieuwe uitdaging staan. Het is niet zoals tegen Gent of Club Brugge, waarin duidelijk is die er favoriet en de underdog is."



"Anderzijds is Eupen in eigen huis een wedstrijd die we moeten winnen. Ook al wordt het een lastige tegenstander. Eupen worstelt een beetje met zichzelf, zeker wat hun resultaten betreft. Ze wonnen de voorbije tien matchen slechts een keer."