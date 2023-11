Anderlecht zonder Hazard in Brusselse derby tegen RWDM, Flips en Leoni in de basis

Na Kylian haakt ook Thorgan Hazard af

Anderlecht-RDWM had een duel kunnen worden tussen Thorgan Hazard en zijn jongere broer Kylian. Een knieblessure bij Kylian gooide evenwel roet in het eten en nu moet ook Thorgan met een lichte blessure passen voor de Brusselse derby. De broederstrijd wordt dus minstens uitgesteld tot de return in maart.



De dertigjarige Thorgan Hazard kon sinds zijn komst begin september naar het Lotto Park nog niet scoren. Hij gaf wel al drie assists in negen duels. Ook reservedoelman Maxime Dupé is er vanavond niet bij door privéredenen.