LIVE: Madsen zorgt voor de ommekeer en trapt Westerlo op voorsprong tegen STVV

clock 61' tweede helft, minuut 61. Geen strafschop. Ito vindt Yamamoto in de 16 en die neemt de bal mee rond Perdichizzi. De verdediger steekt even zijn been uit en Yamamoto duikt erover. Geen strafschop, oordeelt Laforge correct. . Geen strafschop Ito vindt Yamamoto in de 16 en die neemt de bal mee rond Perdichizzi. De verdediger steekt even zijn been uit en Yamamoto duikt erover. Geen strafschop, oordeelt Laforge correct.

clock 59' tweede helft, minuut 59. Knal van Haidara. Haidara schuift in en krijgt wel heel veel ruimte. Hij waant zich even Vincent Kompany en knalt richting de rechterbovenhoek, maar zijn poging waait net over. Erg veel scheelde het niet! . Knal van Haidara Haidara schuift in en krijgt wel heel veel ruimte. Hij waant zich even Vincent Kompany en knalt richting de rechterbovenhoek, maar zijn poging waait net over. Erg veel scheelde het niet!

clock 58' tweede helft, minuut 58. STVV dringt aan. Een minuutje na de poging van Steuckers probeert ook Zahiroleslam het eens. Hij haalt fors uit, Bolat slaat in hoekschop. . STVV dringt aan Een minuutje na de poging van Steuckers probeert ook Zahiroleslam het eens. Hij haalt fors uit, Bolat slaat in hoekschop.

clock 57' tweede helft, minuut 57. Aan de overzijde krijgt Steuckers eens de kans om naar binnen te snijden. Hij wil de bal met zijn linker in de verste hoek plaatsen, maar zijn poging mist kracht en nauwkeurigheid. . Aan de overzijde krijgt Steuckers eens de kans om naar binnen te snijden. Hij wil de bal met zijn linker in de verste hoek plaatsen, maar zijn poging mist kracht en nauwkeurigheid.

clock 56' tweede helft, minuut 56. Yow en Madsen spelen een hoekschop kort uit, maar de voorzet van Yow die uiteindelijk volgt, lijkt helemaal nergens op. Zo blijft het wachten op een echte kans. . Yow en Madsen spelen een hoekschop kort uit, maar de voorzet van Yow die uiteindelijk volgt, lijkt helemaal nergens op. Zo blijft het wachten op een echte kans.

clock 54' tweede helft, minuut 54. Haidara staat voor de tweede week op rij in de basis bij Westerlo.

clock 53' tweede helft, minuut 53. Slordige Haidara. Haidara speelt wel heel slordig in en geeft de bal zomaar weg aan Koita. Gelukkig voor Westerlo en Haidara heeft de winger geen oog voor zijn ploegmakkers en probeert hij zelf iets te forceren. Zijn schot wijkt af op een verdediger en hobbelt tot bij Bolat. . Slordige Haidara Haidara speelt wel heel slordig in en geeft de bal zomaar weg aan Koita. Gelukkig voor Westerlo en Haidara heeft de winger geen oog voor zijn ploegmakkers en probeert hij zelf iets te forceren. Zijn schot wijkt af op een verdediger en hobbelt tot bij Bolat.

clock 50' tweede helft, minuut 50. Druk van Westerlo. Westerlo wil voortbouwen op de goede eerste helft en gaat hoog drukken, maar bij STVV voetballen ze zich voorlopig knap onder die druk uit. Kansen levert dat voorlopig wel nog niet op. . Druk van Westerlo Westerlo wil voortbouwen op de goede eerste helft en gaat hoog drukken, maar bij STVV voetballen ze zich voorlopig knap onder die druk uit. Kansen levert dat voorlopig wel nog niet op.

clock 49' tweede helft, minuut 49. Net als in het begin van de eerste helft verkijkt Haidara zich op een lange bal. Hij wil zijn foutje rechtzetten, maar moet daarvoor in duel met Zahiroleslam. De aanvaller gaat liggen, maar Laforge laat doorspelen. Goede beslissing van de scheidsrechter. . Net als in het begin van de eerste helft verkijkt Haidara zich op een lange bal. Hij wil zijn foutje rechtzetten, maar moet daarvoor in duel met Zahiroleslam. De aanvaller gaat liggen, maar Laforge laat doorspelen. Goede beslissing van de scheidsrechter.

clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

clock 21:52 tweede helft, 21 uur 52. Opnieuw vertrokken! We zijn begonnen aan de tweede helft in Het Kuipje! Krijgen we opnieuw 2 ploegen die volop de kaart van de aanval trekken of wordt er nu toch iets berekender gevoetbald? Fink kiest alvast voor een frisse kracht op rechts. Yamamoto neemt de plaats van Ananou in. . Opnieuw vertrokken! We zijn begonnen aan de tweede helft in Het Kuipje! Krijgen we opnieuw 2 ploegen die volop de kaart van de aanval trekken of wordt er nu toch iets berekender gevoetbald? Fink kiest alvast voor een frisse kracht op rechts. Yamamoto neemt de plaats van Ananou in.

clock 21:52 rust, 21 uur 52. Vervanging bij STVV, Rihito Yamamoto erin, Frederic Ananou eruit wissel substitution out Frederic Ananou substitution in Rihito Yamamoto

clock 21:37 rust, 21 uur 37. Even blazen! Na een eerste helft vol dreiging aan beide kanten, is het tijd om even te bekomen. STVV kwam al vroeg op voorsprong dankzij Bocat, maar Westerlo draaide de scheve situatie nog voor rust helemaal om en gaat de catacomben in met een 2-1-voorsprong. Bayram en Madsen deden het net trillen voor de thuisploeg. . Even blazen! Na een eerste helft vol dreiging aan beide kanten, is het tijd om even te bekomen. STVV kwam al vroeg op voorsprong dankzij Bocat, maar Westerlo draaide de scheve situatie nog voor rust helemaal om en gaat de catacomben in met een 2-1-voorsprong. Bayram en Madsen deden het net trillen voor de thuisploeg.

clock 45+6' eerste helft eerste helft, minuut 51 match afgelopen

clock 45+5' eerste helft, minuut 50. Westerlo gaf zonet nog de indruk vooral te willen overleven tot aan de rust, maar creëert nu toch nog 2 keer binnen de minuut gevaar. De hoekschop die volgt op een afstandsschot, levert niets meer op. . Westerlo gaf zonet nog de indruk vooral te willen overleven tot aan de rust, maar creëert nu toch nog 2 keer binnen de minuut gevaar. De hoekschop die volgt op een afstandsschot, levert niets meer op.

clock 45+3' eerste helft, minuut 48. Het is vooral STVV dat in de laatste minuten van het eerste bedrijf nog op zoek gaat naar een doelpunt. De thuisploeg hoopt dan weer dat Laforge snel voor rust fluit. . Het is vooral STVV dat in de laatste minuten van het eerste bedrijf nog op zoek gaat naar een doelpunt. De thuisploeg hoopt dan weer dat Laforge snel voor rust fluit.

clock 45+1' eerste helft, minuut 46. We krijgen nog 5 extra minuten in de eerste helft. De VAR-check bij de 1-1 nam natuurlijk wel wat tijd in beslag. . We krijgen nog 5 extra minuten in de eerste helft. De VAR-check bij de 1-1 nam natuurlijk wel wat tijd in beslag.

clock 45+1' Er komen 5 minuten extra tijd bij. eerste helft, minuut 46. extra time 5 - extra time Er komen 5 minuten extra tijd bij.

clock 43' eerste helft, minuut 43. Nog eens STVV. Echte kansen zien we eigenlijk maar zelden, maar gevaar is er constant. Bocat lanceert nog eens een voorzet richting Zahiroleslam die even voor chaos zorgt. . Nog eens STVV Echte kansen zien we eigenlijk maar zelden, maar gevaar is er constant. Bocat lanceert nog eens een voorzet richting Zahiroleslam die even voor chaos zorgt.