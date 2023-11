LIVE: De Roeck dropt Perdichizzi opnieuw in de basis, Ananou vervangt geblesseerde Hashioka bij STVV

In de onderlinge duels van vorig seizoen was het telkens de uitploeg die kon vieren. STVV won op bezoek bij Westerlo, Westerlo greep de macht op Stayen. Zetten de Kanaries dat stramien vanavond voort?

De bezoekers uit Sint-Truiden begonnen met 6 op 6 sterk aan het seizoen, maar sindsdien is het toch allemaal iets wisselvalliger. STVV kon na speeldag 2 nog slechts 2 keer winnen en blijft de gelijke spelen opstapelen. De Limburgers voeren met een 9e plaats in het klassement wel de rechterkolom aan.

vooraf, 20 uur 12. Ook bij de thuisploeg noteren we slechts 1 nieuwe naam in vergelijking met de partij in Leuven en ook daar is de wissel noodgedwongen. Perdichizzi verschijnt weer aan de aftrap, want Tagir is geblesseerd aan de buikspieren. .