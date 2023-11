LIVE: Bocat bezorgt STVV met vroege goal een droomstart

Madsen en Bos combineren een keertje vlot op links en halen zo de achterlijn van STVV, maar meer dan een hoekschop levert de actie aanvankelijk niet op. Net als daarnet krijgen ze de bal bij STVV echter niet weg. Na een knal van Sydorchuk op de paal, is het uiteindelijk Bayram die profiteert en de bordjes gelijk hangt!

eerste helft, minuut 16. Bayram maakt gelijk! Madsen en Bos combineren een keertje vlot op links en halen zo de achterlijn van STVV, maar meer dan een hoekschop levert de actie aanvankelijk niet op. Net als daarnet krijgen ze de bal bij STVV echter niet weg. Na een knal van Sydorchuk op de paal, is het uiteindelijk Bayram die profiteert en de bordjes gelijk hangt! .

clock 9'

eerste helft, minuut 9. Ook Westerlo steekt een eerste keer de neus aan het venster. Een hoekschop blijft even hangen in en rond de 16 van de Kanaries, maar uiteindelijk waait een voorzet over de tweede paal. Gevaar geweken op die manier. .