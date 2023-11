Rode lantaarn Kortrijk gelooft in stunt tegen leider Union: "Niemand is onklopbaar"

clock 14:46

vooraf, 14 uur 46. Is Union bekomen van Europese nederlaag? Union kan zich met een zege tegen KV Kortrijk tot herfstkampioen kronen, maar moet dan wel de nederlaag tegen LASK Linz doorspoelen. "We hebben het gehad over verschillende situaties tegen LASK en waar we het beter hadden moeten doen. Maar ik wil deze verliesmatch niet groter maken dan ze is. Het gaat erom positief te zijn in lichaamstaal en weer vooruit te kijken", zei coach Alexander Blessin. .