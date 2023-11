LIVE: Rodriguez opent zijn rekening en zet Union net voor rust op voorsprong

Fase per fase

Fase per fase

clock 45+5' eerste helft eerste helft, minuut 50 match afgelopen

clock 45+4' eerste helft, minuut 49. GOAL: Daar is de tweede van Rodriguez al! Geen één zonder twee, moet Rodriguez denken. De ban is gebroken voor de Ecuadoraan! Puertas tikt door naar Rodriguez bij een snelle tegenaanval. De verste hoek is weer het doel van de spits en daar plaatst hij de bal onhoudbaar voor Vandenberghe. Zo staat het plots 2-0! . GOAL: Daar is de tweede van Rodriguez al! Geen één zonder twee, moet Rodriguez denken. De ban is gebroken voor de Ecuadoraan! Puertas tikt door naar Rodriguez bij een snelle tegenaanval. De verste hoek is weer het doel van de spits en daar plaatst hij de bal onhoudbaar voor Vandenberghe. Zo staat het plots 2-0!

clock 45+4' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 49 door Kevin Rodríguez van Union. 2, 0. goal Union KV Kortrijk rust 2 0

clock 45+2' Er komen 2 minuten extra tijd bij. eerste helft, minuut 47. extra time 2 - extra time Er komen 2 minuten extra tijd bij.

clock 45+1' eerste helft, minuut 46. GOAL: Rodriguez opent zijn rekening! Net voor de rust is daar dan toch het openingsdoelpunt! Lapoussin kan eigenlijk niet meer missen met een zee van ruimte na een splijtende pass van Rasmussen, maar doet dat toch. Vandenberghe redt en duwt de bal in de voeten van Rodriguez, die van dichtbij wel raak treft. Zijn eerste voor Union, dat dus toch met een voorsprong de rust in duikt. . GOAL: Rodriguez opent zijn rekening! Net voor de rust is daar dan toch het openingsdoelpunt! Lapoussin kan eigenlijk niet meer missen met een zee van ruimte na een splijtende pass van Rasmussen, maar doet dat toch. Vandenberghe redt en duwt de bal in de voeten van Rodriguez, die van dichtbij wel raak treft. Zijn eerste voor Union, dat dus toch met een voorsprong de rust in duikt.

clock 45+1' eerste helft, minuut 46.

clock 45' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 45 door Kevin Rodríguez van Union. 1, 0. goal Union KV Kortrijk rust 1 0

clock 43' eerste helft, minuut 43. Rodriguez ontsnapt aan een kaart. De Ecuadoraan verliest de bal en gaat daarna stevig door op zijn belager. Hij komt goed weg zonder kaart, al is het niet helemaal natrappen. De VAR zal dus ook niet tussenkomen voor een rode kaart. . Rodriguez ontsnapt aan een kaart De Ecuadoraan verliest de bal en gaat daarna stevig door op zijn belager. Hij komt goed weg zonder kaart, al is het niet helemaal natrappen. De VAR zal dus ook niet tussenkomen voor een rode kaart.

clock 41' eerste helft, minuut 41. Een corner van Mehssatou vindt geen Kortrijks hoofd. Rodriguez doet het goed op de tegenaanval voor Union, tot een kans komt het echter opnieuw niet. . Een corner van Mehssatou vindt geen Kortrijks hoofd. Rodriguez doet het goed op de tegenaanval voor Union, tot een kans komt het echter opnieuw niet.

clock 40' eerste helft, minuut 40.

clock 39' eerste helft, minuut 39. Glen De Boeck, opnieuw in zijn zilveren jas langs de zijlijn, stuurt zijn troepen wat meer naar voor in het zicht van de rust. Het schot van El Idrissy gaat een metertje naast het doel van Moris. . Glen De Boeck, opnieuw in zijn zilveren jas langs de zijlijn, stuurt zijn troepen wat meer naar voor in het zicht van de rust. Het schot van El Idrissy gaat een metertje naast het doel van Moris.

clock 37' eerste helft, minuut 37. Union is wel baas in de eerste 35 minuten, zonder veel kansen. . Bert Sterckx op Radio 1. Union is wel baas in de eerste 35 minuten, zonder veel kansen. Bert Sterckx op Radio 1

clock 36' eerste helft, minuut 36. Vervanging bij Union, Noah Sadiki erin, Charles Vanhoutte eruit wissel substitution out Charles Vanhoutte substitution in Noah Sadiki

clock 34' eerste helft, minuut 34. Sadiki is de vervanger van Vanhoutte op het middenveld van Union. . Sadiki is de vervanger van Vanhoutte op het middenveld van Union.

clock 33' Vanhoutte moet naar de kant. Daarnet moest Vanhoutte al even naar de kant voor verzorging. Hij gaat nu een tweede keer zitten met een enkelprobleem, zijn wedstrijd lijkt voorbij. . eerste helft, minuut 33. injury Vanhoutte moet naar de kant Daarnet moest Vanhoutte al even naar de kant voor verzorging. Hij gaat nu een tweede keer zitten met een enkelprobleem, zijn wedstrijd lijkt voorbij.

clock 32' eerste helft, minuut 32. Bijna kan Lapoussin koppen op een prima voorzet van Terho richting de tweede paal. El Idrissy kan nog nét in corner knikken voor de inlopende Union-speler. . Bijna kan Lapoussin koppen op een prima voorzet van Terho richting de tweede paal. El Idrissy kan nog nét in corner knikken voor de inlopende Union-speler.

clock 29' eerste helft, minuut 29.

clock 28' eerste helft, minuut 28. Is de wedstrijd losgebarsten? Nog geen minuut later schiet Rodriguez weer op doel. Hij viseert opnieuw de verste hoek, Vandenberghe klemt de bal in 2 keer. . Is de wedstrijd losgebarsten? Nog geen minuut later schiet Rodriguez weer op doel. Hij viseert opnieuw de verste hoek, Vandenberghe klemt de bal in 2 keer.

clock 26' Vandenberghe eerste keer getest. Opnieuw is het Rodriguez die zijn kans waagt, na een goede sleepbeweging in de zestien. Hij probeert het met een laag schot, dat Vandenberghe nog uit zijn goal kan houden. . eerste helft, minuut 26. crucial save Vandenberghe eerste keer getest Opnieuw is het Rodriguez die zijn kans waagt, na een goede sleepbeweging in de zestien. Hij probeert het met een laag schot, dat Vandenberghe nog uit zijn goal kan houden.