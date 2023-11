LIVE: Mechelen op rozen na strafschop, Charleroi met z'n tienen

Wat gaat er om in het hoofd van Konaté? Hij glijdt met twee voeten vooruit in, maar heeft wel de bal.

tweede helft, minuut 60. Wat gaat er om in het hoofd van Konaté? Hij glijdt met twee voeten vooruit in, maar heeft wel de bal. .

tweede helft, minuut 58. KVM komt. Een voorzet van Walsh schuift in de armen van Koffi. Even later zwaait de knal van Foulon een paar meter af. .

clock 56'

tweede helft, minuut 56. Het is niet gemakkelijk om van een egelstelling over te schakelen naar aanvallend voetbal. Nog moeilijker is het als je met tien man staat te spelen. Of tovert Mazzu iets uit zijn hoge hoed? .