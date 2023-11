Kan KV Mechelen zijn aanstaande trainer Besnik Hasi alvast plezieren met een overwinning?

Een verplaatsing naar KV Mechelen is altijd lastig. Vorige week hebben ze een punt gesprokkeld bij Standard, dus misschien hebben ze een goede dynamiek te pakken. We moeten op onze hoede zijn.

vooraf, 17 uur 17. Een verplaatsing naar KV Mechelen is altijd lastig. Vorige week hebben ze een punt gesprokkeld bij Standard, dus misschien hebben ze een goede dynamiek te pakken. We moeten op onze hoede zijn. Charleroi-coach Felice Mazzu.

Besnik Hasi begint in Mechelen aan nieuw Belgisch hoofdstuk: "Qua karakter pas ik bij deze club"

KV Mechelen stelde deze week Besnik Hasi aan als nieuwe trainer, maar de match tegen Charleroi komt wel nog te vroeg voor de voormalige coach van Anderlecht. Hasi gaat officieel pas vanaf morgen aan de slag bij KVM, al zullen ze in Mechelen hopen dat de aanstaande trainer nu al zijn ploeg kan inspireren.

clock 17:13

vooraf, 17 uur 13. Charleroi op bezoek bij KV Mechelen. KV Mechelen ontvangt zaterdagavond Charleroi. Voor de thuisploeg alweer een belangrijk duel: bij winst kan KVM immers over Charleroi wippen in de stand. Volg de match hier fase per fase vanaf 20.45 uur. .