LIVE: Kan OH Leuven na de rust wel reageren op kleine achterstand in Genk?

clock 47' tweede helft, minuut 47. OH Leuven is wakker aan de tweede helft begonnen. En vooral met meer drang naar voor. . OH Leuven is wakker aan de tweede helft begonnen. En vooral met meer drang naar voor.

clock 46' tweede helft, minuut 46. AFTRAP 2e HELFT: Thorsteinsson komt Maziz vervangen bij OHL. De IJslander moet voor meer Leuvens doelgevaar zorgen in de tweede helft. Maziz is in de kleedkamer gebleven bij de start van de tweede helft. . AFTRAP 2e HELFT: Thorsteinsson komt Maziz vervangen bij OHL De IJslander moet voor meer Leuvens doelgevaar zorgen in de tweede helft. Maziz is in de kleedkamer gebleven bij de start van de tweede helft.

clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

clock 45' tweede helft, minuut 45.

clock 16:50 rust, 16 uur 50. RUST: Verdiende voorsprong voor Genk na 45 minuten. Al had die voorsprong misschien wel wat groter moeten zijn. Tolu miste op slag van rust 2 uitstekende kansen op de 2-0, nadat Heynen voor de 1-0 zorgde via de rebound op penalty. Naar Leuvens doelgevaar is het voorlopig met een vergrootglas speuren. Al kwamen de bezoekers wel iets meer opzetten in het zicht van de rust. Een voorteken voor een betere tweede helft? . RUST: Verdiende voorsprong voor Genk na 45 minuten Al had die voorsprong misschien wel wat groter moeten zijn. Tolu miste op slag van rust 2 uitstekende kansen op de 2-0, nadat Heynen voor de 1-0 zorgde via de rebound op penalty. Naar Leuvens doelgevaar is het voorlopig met een vergrootglas speuren. Al kwamen de bezoekers wel iets meer opzetten in het zicht van de rust. Een voorteken voor een betere tweede helft?

clock 45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

clock 45+2' eerste helft, minuut 47. Weer niet voor Tolu! Opnieuw een geweldige kans voor Tolu, opnieuw kan hij zijn kopbal niet goed mikken. De Genk-spits kopt op slag van rust naast, daar was weer bijna de 2-0. . Weer niet voor Tolu! Opnieuw een geweldige kans voor Tolu, opnieuw kan hij zijn kopbal niet goed mikken. De Genk-spits kopt op slag van rust naast, daar was weer bijna de 2-0.

clock 45+1' eerste helft, minuut 46.

clock 45' eerste helft, minuut 45. Geen 2-0! Wat een redding van Prévot! Tolu kan van heel dichtbij koppen, maar een fantastische voetreflex van de OHL-goalie voorkomt de 2-0. Bovendien wordt er ook gefloten voor een duwfout van Tolu. . Geen 2-0! Wat een redding van Prévot! Tolu kan van heel dichtbij koppen, maar een fantastische voetreflex van de OHL-goalie voorkomt de 2-0. Bovendien wordt er ook gefloten voor een duwfout van Tolu.

clock 43' eerste helft, minuut 43. Toch eens OHL. Het is allemaal niet academisch met veel geharrewar en geblokte schoten, maar OHL steekt toch eens de neus aan het venster. De poging van Schrijvers eindigt in een hoekschop. . Toch eens OHL Het is allemaal niet academisch met veel geharrewar en geblokte schoten, maar OHL steekt toch eens de neus aan het venster. De poging van Schrijvers eindigt in een hoekschop.

clock 41' eerste helft, minuut 41. Vooral Heynen en Galarza mogen de bal veel hebben van de bezoekers. Al is dat wel op een eindje van het doel van OHL. Veel balbezit voor Genk, dat wel. Doelgevaar is een ander verhaal. . Vooral Heynen en Galarza mogen de bal veel hebben van de bezoekers. Al is dat wel op een eindje van het doel van OHL. Veel balbezit voor Genk, dat wel. Doelgevaar is een ander verhaal.

clock 37' eerste helft, minuut 37. Om een goede wedstrijd te hebben, moet het van 2 kanten komen. Het lijkt op niet veel van OH Leuven hier. . Stef Wijnants op Radio 1. Om een goede wedstrijd te hebben, moet het van 2 kanten komen. Het lijkt op niet veel van OH Leuven hier. Stef Wijnants op Radio 1

clock 35' eerste helft, minuut 35. Maziz lokt een vrije trap uit diep op de Genkse helft. Hij stuurt de bal veel te ver, weg kans. Het is speuren naar doelgevaar, vooral van Leuvense zijde. . Maziz lokt een vrije trap uit diep op de Genkse helft. Hij stuurt de bal veel te ver, weg kans. Het is speuren naar doelgevaar, vooral van Leuvense zijde.

clock 29' eerste helft, minuut 29. Het doelpunt lijkt de thuisploeg weer een boost gegeven te hebben. Via Galarza wordt een knappe aanval op de mat gelegd, die stropt bij Tolu en Bonsu Baah. . Het doelpunt lijkt de thuisploeg weer een boost gegeven te hebben. Via Galarza wordt een knappe aanval op de mat gelegd, die stropt bij Tolu en Bonsu Baah.

clock 28' eerste helft, minuut 28. Heynen mist vanop de stip, maar werkt rebound wel binnen.

clock 26' eerste helft, minuut 26. GOAL: Aanvoerder Heynen scoort in twee tijden. De penalty van Heynen is erg matig getrapt, Prévot kan in eerste instantie pakken maar niet klemmen. De Genk-aanvoerder is alert en kan in de herneming wel binnen duwen. Oef, zie je hem denken. . GOAL: Aanvoerder Heynen scoort in twee tijden De penalty van Heynen is erg matig getrapt, Prévot kan in eerste instantie pakken maar niet klemmen. De Genk-aanvoerder is alert en kan in de herneming wel binnen duwen. Oef, zie je hem denken.

clock 25' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 25 door Bryan Heynen van KRC Genk. 1, 0. goal KRC Genk OH Leuven 49' 1 0

clock 25' Gemiste strafschop tijdens eerste helft, minuut 25 door Bryan Heynen van KRC Genk. penalty gemist KRC Genk OH Leuven 49' 0 0

clock 24' eerste helft, minuut 24. Strafschop voor Genk! Bonsu Baah toont zich opnieuw en dribbelt zich een weg in de zestien. Misao steekt zijn been uit, Baah duikt erover en Smet wijst naar de stip. Penalty voor de thuisploeg! . Strafschop voor Genk! Bonsu Baah toont zich opnieuw en dribbelt zich een weg in de zestien. Misao steekt zijn been uit, Baah duikt erover en Smet wijst naar de stip. Penalty voor de thuisploeg!