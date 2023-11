LIVE: Eén kans voor Mercier volstaat voor gelijkmaker RWDM tegen Eupen

Fase per fase

Fase per fase

clock 62' tweede helft, minuut 62. RWDM probeert. Jeff Reine-Adélaïde miste voor de rust al een huizenhoge kans en ook nu kan de Fransman niet scoren. Na een mooie pass van Mercier kapt hij zich vrij, maar knalt hij vervolgens over.

clock 60' tweede helft, minuut 60. De ploegen begonnen gevaarlijk aan de tweede helft, maar even entertainend als voor de rust is het niet. Eupen en RWDM proberen wel, maar komen niet meer tot uitgespeelde kansen.

clock 57' tweede helft, minuut 57. Door wat slordigheden is het tempo van de wedstrijd even gezakt. Yentl Van Genechten brengt er weer wat schwung in met een strakke voorzet.

clock 54' tweede helft, minuut 54. De wedstrijd blijft goed op en neer gaan. Eupen neemt nu weer het initiatief.

clock 50' tweede helft, minuut 50. Ook RWDM heeft zijn eerste kans in de tweede helft beet. De voorzet van Mercier is goed, maar Slonina kan het gevaar afweren. We krijgen hetzelfde spelbeeld na de pauze: kansen aan beide kanten.

clock 48' tweede helft, minuut 48. Nuhu met 5e kans. Het vizier van Nuhu staat ook in de tweede helft nog niet helemaal op scherp. Eupen hanteert dezelfde techniek: de Ghanees afzonderen met zijn snelheid en hopen. Nu wil hij met rechts afzonderen, zonder succes. Vijf kansen, één goal, het is wat mager.

clock 46' tweede helft, minuut 46. Start tweede helft. Krijgen we evenveel kansen in de tweede helft? Dezelfde 22 spelers komen uit de kleedkamer.

clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

clock 45+3' eerste helft, minuut 48. Rust. Er staat 1-1 op het scorebord bij de rust, maar het had gerust 3-3 kunnen zijn. Nuhu verkwanselde heel wat kansen voor hij de score kon openen. De gelijkmaker voor RWDM viel uit de lucht, maar de bezoekers hadden daarna nog mogelijkheden om op voorsprong te komen.

clock 45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

clock 45+2' eerste helft, minuut 47. Weer een kans uit het niets voor RWDM. Een bal valt pardoes voor de voeten van Abe, die in de linkerhoek mikt. Slonina toont waarom hij onder contract ligt bij Chelsea en behoedt Eupen voor een achterstand.

clock 45+1' Er komen 2 minuten extra tijd bij. eerste helft, minuut 46. extra time 2 - extra time Er komen 2 minuten extra tijd bij.

clock 45' eerste helft, minuut 45. Yentl Van Genechten neemt zijn ploeg bij de hand met een versnelling. Er staat niemand in het strafschopgebied om zijn voorzet aan te nemen, dus een hoekschop is al bij al nog een mooi resultaat.

clock 43' eerste helft, minuut 43. Eupen moet zich even herpakken na de gelijkmaker. Met een snelle combinatie waagt het zich aan een aanval, maar de steekbal op Nuhu belandt in de armen van Defourny.

clock 41' eerste helft, minuut 41. Bijna volledige ommezwaai. Eupen had ruim een halfuur geen probleem met RWDM, maar komt nu wel heel goed weg. Jeff Reine-Adélaïde kan profiteren van miscommunicatie in de defensie, maar trapt nog over. Dit had altijd de 1-2 moeten zijn.

clock 40' Gele kaart voor Ilay Camara van RWDM tijdens eerste helft, minuut 40 yellow card Ilay Camara RWDM

clock 36' eerste helft, minuut 36.

clock 36' eerste helft, minuut 36. Daar is de gelijkmaker. Amper 4 minuten na de openingsgoal krabben ze zich bij Eupen alweer in de haren. Mercier krijgt iets te veel ruimte en mikt de bal in de linkerhoek. RWDM komt uit het niets langszij.

clock 35' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 35 door Xavier Mercier van RWDM. 1, 1. goal KAS Eupen RWDM 63' 1 1