LIVE: Krijgen we nog een winnaar in KAA Gent - Anderlecht?

Union is voorlopig de lachende derde bij deze matige topper. De competitieleider staat momenteel op een 2-0-voorsprong tegen Kortrijk en loopt zo virtueel verder weg van Anderlecht en Gent.

tweede helft, minuut 74. Union profiteert. Union is voorlopig de lachende derde bij deze matige topper. De competitieleider staat momenteel op een 2-0-voorsprong tegen Kortrijk en loopt zo virtueel verder weg van Anderlecht en Gent. .

clock 68'

tweede helft, minuut 68. Daar is Orban. Cuypers wordt met applaus naar de kant begeleid, maar de spits slaagde er toch niet in om te schitteren in deze topper. Aan Orban om beter te doen. .