KAA Gent ontvangt Anderlecht: "Topmatch tussen 2 titelkandidaten"

vooraf, 11 uur 27. Anderlecht ligt Gent. We moeten al 5 jaar teruggaan in de tijd voor een Anderlechtse zege tegen Gent. Op 11 novemver 2018 versloeg paars-wit in eigen huis Gent met 2-0. "Bovendien is Gent een uitgesproken thuisploeg", zegt analist Wim De Coninck. "Gent verloor dit jaar nog niet in de KAA Gent Arena." Alleen speelt Anderlecht als herboren en moest het donderdag niet aan de bak in Europa. "Anderlecht is dus zo fris als een hoentje. Het wordt een topmatch tussen 2 titelkandidaten." .