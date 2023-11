LIVE: Klungelend Standard slikt ook vijfde goal tegen Antwerp

Er zit weer een zekere moedeloosheid in de lichaamstaal van de bezoekers. Antwerp is klaar voor een zesde goal. Henkinet moet een knal van Bataille klemmen.

tweede helft, minuut 83. Er zit weer een zekere moedeloosheid in de lichaamstaal van de bezoekers. Antwerp is klaar voor een zesde goal. Henkinet moet een knal van Bataille klemmen. .

tweede helft, minuut 79. Djenepo reageert als door een wesp gestoken op De Laet. Scheids Lardot is er snel bij en verliest in het tumult zijn gele kaart. .

clock 75'

tweede helft, minuut 75. Nu wel 5-0! De forfaitcijfers staan er, Ilenikhena heeft de vijfde Antwerpse treffer gemaakt. Alzate speelt centraal blind in en via de voet van Ilenikhena kaatst de bal in doel. Pijnlijk. .