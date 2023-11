LIVE: Zet Union zegereeks voort tegen Club Brugge?

Fase per fase

clock 20' Gele kaart voor Denis Odoi van Club Brugge tijdens eerste helft, minuut 20 yellow card Denis Odoi Club Brugge

clock 19' eerste helft, minuut 19. Odoi ontsnapt aan geel. Odoi maakt een duidelijke obstructiefout op Puertas. Scheidsrechter Vergoote leest hem even de levieten, maar houdt de kaarten op zak. . Odoi ontsnapt aan geel Odoi maakt een duidelijke obstructiefout op Puertas. Scheidsrechter Vergoote leest hem even de levieten, maar houdt de kaarten op zak.

clock 16' eerste helft, minuut 16. Mager openingskwartier. Het openingskwartier had weinig om het lijf, het blijft wachten op concreet doelgevaar. Het meeste balbezit is voor Club, al vangen de bezoekers daar voorlopig weinig mee aan. . Mager openingskwartier Het openingskwartier had weinig om het lijf, het blijft wachten op concreet doelgevaar. Het meeste balbezit is voor Club, al vangen de bezoekers daar voorlopig weinig mee aan.

clock 12' eerste helft, minuut 12. Tot twee keer zorgt Puertas voor schuchtere dreiging. Eerst wordt zijn hoekschop weggewerkt, vervolgens levert hij zelf een te slappe voorzet af. Het is voor beide teams nog wat zoeken naar het goede ritme. . Tot twee keer zorgt Puertas voor schuchtere dreiging. Eerst wordt zijn hoekschop weggewerkt, vervolgens levert hij zelf een te slappe voorzet af. Het is voor beide teams nog wat zoeken naar het goede ritme.

clock 10' eerste helft, minuut 10. Union kan Club nu toch even terugdringen. Lapoussin rukt op en haalt uit, maar zijn schot wordt afgeblokt. . Union kan Club nu toch even terugdringen. Lapoussin rukt op en haalt uit, maar zijn schot wordt afgeblokt.

clock 8' eerste helft, minuut 8. Burgess zal Jutgla in het gareel moeten houden vandaag

clock 7' eerste helft, minuut 7. Club Brugge neemt toch het meeste initiatief in deze openingsfase. De bezoekers willen duidelijk snel het verschil maken. . Club Brugge neemt toch het meeste initiatief in deze openingsfase. De bezoekers willen duidelijk snel het verschil maken.

clock 2' eerste helft, minuut 2. Club komt meteen een eerste keer piepen. Nielsen lanceert Skov Olsen op rechts. De Deen brengt de bal goed voor doel, maar daar kan Mac Allister de lage voorzet voor de neus van Jutgla in hoekschop werken. Die levert niks op. . Club komt meteen een eerste keer piepen. Nielsen lanceert Skov Olsen op rechts. De Deen brengt de bal goed voor doel, maar daar kan Mac Allister de lage voorzet voor de neus van Jutgla in hoekschop werken. Die levert niks op.

clock 1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Union begint met een indrukwekkende 18 op 18 aan de clash met Club Brugge. Boekt de leider een zevende zege op rij of is Club weer de boeman? . Aftrap Union begint met een indrukwekkende 18 op 18 aan de clash met Club Brugge. Boekt de leider een zevende zege op rij of is Club weer de boeman?

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 18:28 vooraf, 18 uur 28. Nieuwkoop geeft de aftrap. Bart Nieuwkoop is nog eens terug in het Dudenpark. Gisteren scoorde hij tegen RKC zijn eerste voor Feyenoord, vandaag geeft de Nederlander onder luid applaus van de Union-supporters de aftrap. . Nieuwkoop geeft de aftrap Bart Nieuwkoop is nog eens terug in het Dudenpark. Gisteren scoorde hij tegen RKC zijn eerste voor Feyenoord, vandaag geeft de Nederlander onder luid applaus van de Union-supporters de aftrap.

clock 18:14 vooraf, 18 uur 14. Mignolet op zoek naar clean sheet. In de bekerwedstrijd tegen Beerschot kon Simon Mignolet afgelopen woensdag nog eens de nul houden, in de competitie is dat de Club-doelman al bijna drie maanden niet meer gelukt. De laatste clean sheet dateert van 13 augustus, toen Club op de derde speeldag een 0-5-overwinning boekte bij Eupen. . Mignolet op zoek naar clean sheet In de bekerwedstrijd tegen Beerschot kon Simon Mignolet afgelopen woensdag nog eens de nul houden, in de competitie is dat de Club-doelman al bijna drie maanden niet meer gelukt. De laatste clean sheet dateert van 13 augustus, toen Club op de derde speeldag een 0-5-overwinning boekte bij Eupen.

clock 18:06 vooraf, 18 uur 06. Vlot scorende teams. Met Union en Club Brugge staan de voorlopig meest productieve teams tegenover elkaar. Union trof dit seizoen al 29 keer raak, bij Club zitten ze aan 25 treffers na 12 speeldagen. Ook qua tegendoelpunten houden beide teams elkaar in evenwicht: Club incasseerde al 13 stuks, Union 14. . Vlot scorende teams Met Union en Club Brugge staan de voorlopig meest productieve teams tegenover elkaar. Union trof dit seizoen al 29 keer raak, bij Club zitten ze aan 25 treffers na 12 speeldagen. Ook qua tegendoelpunten houden beide teams elkaar in evenwicht: Club incasseerde al 13 stuks, Union 14.

clock 18:06 vooraf, 18 uur 06. Union kan Club op 12 punten zetten. Ondanks het vertrek van een resem sterkhouders draait Union ook dit seizoen bovenaan mee. Na 12 speeldagen staat het alleen op kop met 28 punten en afgelopen woensdag schakelde het ook tweedenationaler Meux uit in de beker. Het team van Alexander Blessin zit aan zes competitiezeges op een rij en kan Club Brugge straks al op ruim 12 punten zetten. . Union kan Club op 12 punten zetten Ondanks het vertrek van een resem sterkhouders draait Union ook dit seizoen bovenaan mee. Na 12 speeldagen staat het alleen op kop met 28 punten en afgelopen woensdag schakelde het ook tweedenationaler Meux uit in de beker. Het team van Alexander Blessin zit aan zes competitiezeges op een rij en kan Club Brugge straks al op ruim 12 punten zetten.

clock 17:47 Union won thuis nog niet van Club. Sinds de comeback naar de hoogste klasse kon Union op eigen veld nog geen enkele keer winnen tegen Club Brugge. Meer zelfs, in vier thuiswedstrijden tegen Club kon Union de voorbije twee seizoen maar één puntje pakken, drie keer ging het onderuit. Winnen tegen Club lukte Union sinds de promotie overigens nog maar één keer. Vorig seizoen pakte het in de Champions' Play-offs de volle buit in het Jan Breydelstadion. De voor Union noodlottige laatste thuismatch tegen Club moest toen nog volgen. . vooraf, 17 uur 47. statistics Union won thuis nog niet van Club Sinds de comeback naar de hoogste klasse kon Union op eigen veld nog geen enkele keer winnen tegen Club Brugge. Meer zelfs, in vier thuiswedstrijden tegen Club kon Union de voorbije twee seizoen maar één puntje pakken, drie keer ging het onderuit.



Winnen tegen Club lukte Union sinds de promotie overigens nog maar één keer. Vorig seizoen pakte het in de Champions' Play-offs de volle buit in het Jan Breydelstadion. De voor Union noodlottige laatste thuismatch tegen Club moest toen nog volgen.

clock 17:47 vooraf, 17 uur 47. Twee competitienederlagen. Union leed dit seizoen nog maar twee competitienederlagen, op bezoek bij KV Mechelen en thuis tegen Racing Genk. Tussen die twee nederlagen in moest het thuis tegen Antwerp ook vrede nemen met een punt. y De overige 9 competitiewedstrijden leverden evenveel driepunters op voor Union. Ter vergelijking: Club Brugge zit na 12 speeldagen aan 5 overwinningen, 3 nederlagen en 4 gelijke spelen. . Twee competitienederlagen Union leed dit seizoen nog maar twee competitienederlagen, op bezoek bij KV Mechelen en thuis tegen Racing Genk. Tussen die twee nederlagen in moest het thuis tegen Antwerp ook vrede nemen met een punt. y



De overige 9 competitiewedstrijden leverden evenveel driepunters op voor Union. Ter vergelijking: Club Brugge zit na 12 speeldagen aan 5 overwinningen, 3 nederlagen en 4 gelijke spelen.

clock 17:46 vooraf, 17 uur 46. Trekt Club de goede lijn door? Club Brugge tankte afgelopen woensdag vertrouwen in de beker met een overtuigende 6-0-overwinning tegen tweedeklasser Beerschot. De derde zege op rij voor Club na de Europese winst tegen Lugano en de gewonnen competitietopper tegen landskampioen Antwerp. Gaat Club vanavond door op dat elan? . Trekt Club de goede lijn door? Club Brugge tankte afgelopen woensdag vertrouwen in de beker met een overtuigende 6-0-overwinning tegen tweedeklasser Beerschot. De derde zege op rij voor Club na de Europese winst tegen Lugano en de gewonnen competitietopper tegen landskampioen Antwerp. Gaat Club vanavond door op dat elan?

clock 17:46 vooraf, 17 uur 46. Kan Union Club-trauma wegspelen? Union heeft nog een eitje te pellen met Club Brugge. Twee seizoenen op rij schoten de Bruggelingen de Brusselse titeldroom aan flarden. In het eerste seizoen na de terugkeer op het hoogste niveau leek Union op weg naar een absolute titelstunt, maar het dubbele duel met Club Brugge in de Champions' Play-offs deed de promovendus de das om. Vorig seizoen was het nóg pijnlijker voor Union. Op de slotspeeldag van de play-offs lag Union met een 1-0-voorsprong tegen Club Brugge en dankzij de achterstand van Antwerp tegen Racing Genk op titelkoers, maar in de slotminuten zag Union de titel nog wegglippen. De Japanse invaller Homma bracht Club langszij en Union ging zelfs nog met 1-3 onderuit. . Kan Union Club-trauma wegspelen? Union heeft nog een eitje te pellen met Club Brugge. Twee seizoenen op rij schoten de Bruggelingen de Brusselse titeldroom aan flarden. In het eerste seizoen na de terugkeer op het hoogste niveau leek Union op weg naar een absolute titelstunt, maar het dubbele duel met Club Brugge in de Champions' Play-offs deed de promovendus de das om.

Vorig seizoen was het nóg pijnlijker voor Union. Op de slotspeeldag van de play-offs lag Union met een 1-0-voorsprong tegen Club Brugge en dankzij de achterstand van Antwerp tegen Racing Genk op titelkoers, maar in de slotminuten zag Union de titel nog wegglippen. De Japanse invaller Homma bracht Club langszij en Union ging zelfs nog met 1-3 onderuit.

clock 17:40 vooraf, 17 uur 40. Amoura aan de aftrap. In vergelijking met de vorige competitiewedstrijd tegen Westerlo verdwijnen bij Union Sykes, Sadiki en Rasmussen uit de basis. Ze worden vervangen door Mac Allister, Amoura en Lazare. . Amoura aan de aftrap In vergelijking met de vorige competitiewedstrijd tegen Westerlo verdwijnen bij Union Sykes, Sadiki en Rasmussen uit de basis. Ze worden vervangen door Mac Allister, Amoura en Lazare.