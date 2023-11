LIVE: Club Brugge komt uit het niks naast dominant Union dankzij De Cuyper

Union moet toch even bekomen van de opdoffer. Club heeft duidelijk vertrouwen getankt door de verrassende gelijkmaker. De bezoekers dwingen nog eens een hoekschop af, maar Moris kan de bal plukken.

tweede helft, minuut 66. Union moet toch even bekomen van de opdoffer. Club heeft duidelijk vertrouwen getankt door de verrassende gelijkmaker. De bezoekers dwingen nog eens een hoekschop af, maar Moris kan de bal plukken. .

tweede helft, minuut 61. Club uit het niks langszij! Niet te geloven. Terwijl Union steeds dichter bij de 2-0 kwam, slaat Club plots genadeloos toe. De Cuyper wordt bij Union uit het oog verloren en kan op aangeven van Skov Olsen ongehinderd uithalen. Hij krult de bal knap voorbij Moris in de verste hoek. Alles te herdoen! .

Mignolet opnieuw aan de bak. De kansen blijven zich nu opstapelen voor Union. Nu is het Castro-Montes die na Brugs balverlies kan uithalen. Hij doet dat net iets te centraal, zodat Mignolet de bal kan wegboksen. . tweede helft, minuut 59.

Mignolet duwt bal net over de lat. Uitstekende vrije trap van Puertas. Hij krult zijn schot knap onder de lat, maar Mignolet kan de bal nog net over doel tikken. . tweede helft, minuut 57.

tweede helft, minuut 56. Geel voor Vetlesen. Vetlesen staat amper op het veld of hij loopt al tegen geel aan voor een overtreding op de ongrijpbare Amoura. Union houdt er een vrije trap op zo'n 25 meter van doel aan over. .

tweede helft, minuut 54. Deila grijpt in. Ronny Deila kan het niet meer aanzien en grijpt in met een driedubbele wissel. Zinckernagel, Balanta en Odoi worden naar de kant gehaald voor Vetlesen, De Cuyper en Nusa. .

tweede helft, minuut 53. 2-0 hangt in de lucht. De 2-0 blijft nu in de lucht hangen. Puertas troeft Spileers af in de zestien en brengt de bal voor doel. Aan de eerste paal mikt Lazare nipt naast. .