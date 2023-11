LIVE (18.30 u.): Union ontmoet zwart beest Club Brugge: "Leven niet in het verleden"

Door een hamstringblessure ontbreekt de Zweed Gustaf Nilsson in de wedstrijdselectie van Union. Club Brugge trekt ook niet op volle sterkte naar het Dudenpark, want bij de bezoekers ontbreekt Tajon Buchanan om een nog onduidelijke reden.

Geen Nilsson bij Union, Buchanan afwezig bij Club. Door een hamstringblessure ontbreekt de Zweed Gustaf Nilsson in de wedstrijdselectie van Union. Club Brugge trekt ook niet op volle sterkte naar het Dudenpark, want bij de bezoekers ontbreekt Tajon Buchanan om een nog onduidelijke reden. . vooraf, 12 uur 13.

Eigenlijk leven we niet in het verleden en denken we niet terug aan eerdere wedstrijden tegen Brugge. Als speler kun je een nieuw boek schrijven en nu is de tijd om dat te doen.

vooraf, 12 uur 03. Eigenlijk leven we niet in het verleden en denken we niet terug aan eerdere wedstrijden tegen Brugge. Als speler kun je een nieuw boek schrijven en nu is de tijd om dat te doen. Alexander Blessin (Union).

clock 11:55

vooraf, 11 uur 55. Het trauma van Union. Alsof het de normaalste zaak van de wereld is, staat Union na 12 speeldagen autoritair op kop met 28 op 36. Het heeft een kloof van vier punten op eerste achtervolger Anderlecht en is dus na speeldag 13 hoe dan ook nog altijd leider. De opdracht van vandaag is niet simpel: Club Brugge. Blauw-zwart doet het heel wat minder op de 7e plaats (19 op 36), maar is sinds de terugkeer van de Unionisten op het hoogste niveau toch een beetje het zwarte beest van de Brusselaars. In de voorbij negentien confrontaties wist Union maar één keer te winnen, vorig jaar op bezoek in Jan Breydel werd het 1-2 in de Champions' Play-offs. In diezelfde play-offs snoepte Club Union nadien wel de titel af door met 1-3 te gaan winnen op de slotspeeldag. Een trauma waar geen enkele geel-blauwe fan aan herinnerd wil worden. .