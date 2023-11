LIVE: RWDM heeft overwicht in de tweede helft, maar kansen blijven uit

RWDM krijgt nog dé kans op de winnende treffer. Een vrije trap aan de rand van de 16. Mercier eist de bal op, maar lanceert de bal hoog over doel. Daarmee scoort hij allerminst punten bij zijn trainer, die hem maar een kwartiertje speeltijd gunde vandaag.

tweede helft, minuut 89. Mercier verprutst vrije trap. RWDM krijgt nog dé kans op de winnende treffer. Een vrije trap aan de rand van de 16. Mercier eist de bal op, maar lanceert de bal hoog over doel. Daarmee scoort hij allerminst punten bij zijn trainer, die hem maar een kwartiertje speeltijd gunde vandaag. .

Kortrijk voetbalt zich naar mogelijkheden. Een goede cross van Sissako komt tot bij El Idrissy, die meteen in één tijd teruglegt op Avenatti, maar de Uruguayaan reageerde te traag.

tweede helft, minuut 85. Kortrijk voetbalt zich naar mogelijkheden. Een goede cross van Sissako komt tot bij El Idrissy, die meteen in één tijd teruglegt op Avenatti, maar de Uruguayaan reageerde te traag. .

clock 85'

tweede helft, minuut 85. Avenatti net niet bij de bal. Daar is Kortrijk eens. Ojo bereidt de aanval goed voor en verstuurt een voorzet die nét niet op maat is van Avenatti. Avenatti gooit er zich nog naar toe, maar kan de bal niet voor het eerst in deze wedstrijd beroeren. .