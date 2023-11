KV Kortrijk gaat in Molenbeek op zoek naar weg uit degradatiemoeras

Nog een parallel: RWDM en Kortrijk verloren allebei hun laatste competitiematch. De thuisploeg vanmiddag ging vorige week onderuit in Sint-Truiden (2-1), Genk walste over Kortrijk (0-3). Wie recht de rug en voor wie is het "weer naar af" na bemoedigende resultaten de afgelopen weken?

vooraf, 12 uur 08. Beiden midweeksucces in beker. Vlot ging het niet, maar zowel RWDM als KV Kortrijk heeft zich verzekerd van de volgende ronde in de beker. In Molenbeek maakte Dwomoh het verschil tegen Olympic Charleroi. Kortrijk had penalty's nodig tegen Dender. .