Westerlo begint met belangrijke afspraak in Leuven met twee 18-jarige nieuwkomers

De vechtlust is zeker nog aanwezig. De jongens die hier in Leuven aanwezig zijn, gaan hun truitje nat maken. Jonas De Roeck.

De 11 basisspelers van OHL. Prévot Schingtienne Pletinckx Dom Miguel Mendyl Misao Schrijvers Maziz Nsingi Thorsteinsson In vergelijking met de competitiematch in Anderlecht (5-1) voert coach Eddy Vanhemel 2 wissels door. Voorin neemt Thorsteinsson de plaats van Brunes in, op het middenveld vervangt Dom de geblesseerde Vlietinck.

In vergelijking met de competitiematch in Anderlecht (5-1) voert coach Eddy Vanhemel 2 wissels door. Voorin neemt Thorsteinsson de plaats van Brunes in, op het middenveld vervangt Dom de geblesseerde Vlietinck.

Van moeten voor Westerlo. De druk op trainer Jonas De Roeck stapelt zich op. Na een knap seizoen, draait Westerlo er nu een om snel te vergeten. De fans van de hekkensluiter geloven nog in een ommekeer, maar dan moet die er vandaag al komen. Want er zijn ook verontrustende signalen die rondgaan in de tribunes.

We kunnen gissen naar de interne keuken. Ik zie zelf nog een ploeg. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen nog wil vechten. Supporter Westerlo.

Nieuw begin voor Garcia. Oscar Garcia, de nieuwe coach van OHL, heeft een moeilijk jaar achter de rug. In november 2022 verloor hij zijn dochter na jarenlange ziekte. Daardoor drukte hij de pauzeknop in als trainer. Nu lijkt hij klaar voor een nieuw begin bij Leuven: "Ik ben er zeker van dat Mariona wil dat ik gelukkig ben en trainingen geef."

Witte rook in Leuven gisteren. Met Oscar Garcia heeft de club zijn nieuwe trainer al beet. Vandaag bekijkt hij de wedstrijd nog in de tribunes, vanaf morgen beginnen zijn werkzaamheden als T1. De ex-speler van Barcelona was voor het laatst aan de slag bij Reims, waar nu Will Still het roer in handen heeft.

De ex-speler van Barcelona was voor het laatst aan de slag bij Reims, waar nu Will Still het roer in handen heeft.

Iedereen weet dat we in de shit zitten, maar we moeten blijven geloven in een uitweg. Lukas Van Eenoo (Westerlo).

Rust bij Leuven, dieptepunt voor Westerlo. Na het vertrek van trainer Marc Brys beleefde OHL een rustige bekeravond. Tegen amateurclub Elene-Grotenberge legde het vijf goals in het mandje. Die ontspannen sfeer heerste niet in het uitvak van de Freethiel. Daar rolde "shame on you" van de tribunes. De Westelse fans kregen een wanprestatie te zien in de beker. Het avontuur eindigde dan ook na een 3-1 in Beveren. Een nieuw dieptepunt in een moeilijk seizoen.

Die ontspannen sfeer heerste niet in het uitvak van de Freethiel. Daar rolde "shame on you" van de tribunes. De Westelse fans kregen een wanprestatie te zien in de beker. Het avontuur eindigde dan ook na een 3-1 in Beveren. Een nieuw dieptepunt in een moeilijk seizoen.

