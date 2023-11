LIVE: OH Leuven en Westerlo serveren matige eerste helft in 6-puntenmatch

clock 45+2'

eerste helft, minuut 47. rust: 0-0. Pauze in Leuven waar we een eerste helft tussen twee ploegen uit de onderste regionen aan het werk hebben gezien. Thorsteinsson voetbalt vol goede moed en probeerde met een sprankeltje creativiteit OHL op voorsprong te brengen. Voorlopig zonder succes. Ploegmaat Maziz hoopte een penalty af te dwingen toen hij in een bos van Westerlo-verdedigers tegen de vlakte ging. Het leverde niks op, net zoals zijn schot dat het doel miste. Westerlo heeft twee keer op doel kunnen schieten: Bayram probeerde het van ver, Bos koos voor de korte hoek. Veel meer hebben we niet genoteerd. Krijgen we meer te zien in de tweede helft? .