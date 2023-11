LIVE (19.15 u.): Hein Vanhaezebrouck zet team op scherp: "Hoop dat ze beseffen dat het een belangrijke match is"

clock 13:47 vooraf, 13 uur 47. We zitten in een goede flow met drie gewonnen matchen in drie verschillende competities. Deze match is voor mij heel belangrijk, ik hoop dat mijn spelers dat ook beseffen. Hein Vanhaezebrouck (AA Gent). We zitten in een goede flow met drie gewonnen matchen in drie verschillende competities. Deze match is voor mij heel belangrijk, ik hoop dat mijn spelers dat ook beseffen. Hein Vanhaezebrouck (AA Gent)

clock 13:45 vooraf, 13 uur 45. Charleroi staat niet geweldig in de klassering, maar het is een ploeg die zich dubbel kan plooien tegen de grote teams. Hein Vanhaezebrouck (AA Gent). Charleroi staat niet geweldig in de klassering, maar het is een ploeg die zich dubbel kan plooien tegen de grote teams. Hein Vanhaezebrouck (AA Gent)

clock 13:43 Enkel Real Madrid doet beter dan Gent. AA Gent kwam dit seizoen al vaak op achterstand. Gebeurt dat straks opnieuw tegen Charleroi dan is dat niet per se een drama voor de Buffalo's, want ze pakten dit seizoen liefst 12 punten nadat ze op achterstand waren gekomen. Enkel het grote Real Madrid deed dit seizoen beter met 13 punten. . vooraf, 13 uur 43. statistics Enkel Real Madrid doet beter dan Gent AA Gent kwam dit seizoen al vaak op achterstand. Gebeurt dat straks opnieuw tegen Charleroi dan is dat niet per se een drama voor de Buffalo's, want ze pakten dit seizoen liefst 12 punten nadat ze op achterstand waren gekomen. Enkel het grote Real Madrid deed dit seizoen beter met 13 punten.

clock 13:38 Paul Nardi zit opnieuw in de Gentse wedstrijdselectie. Staat hij meteen weer tussen de palen? vooraf, 13 uur 38. Paul Nardi zit opnieuw in de Gentse wedstrijdselectie. Staat hij meteen weer tussen de palen?

clock 13:37 vooraf, 13 uur 37. Gunstige voortekens voor Charleroi. Charleroi is niet de favoriete tegenstander van AA Gent. In de laatste zes onderlinge duels verloor het maar 1 keer van de Oost-Vlamingen, die met 23 op 36 meer dan behoorlijk aan het seizoen begonnen zijn. Nog een opsteker voor Charleroi: Gent won al even niet meer op verplaatsing. Het speelde drie keer gelijk en verloor twee weken geleden kansloos op Cercle Brugge (2-0). Maken de jongens van Hein Vanhaezebrouck in "het Zwarte Land" een einde aan die reeks? . Gunstige voortekens voor Charleroi Charleroi is niet de favoriete tegenstander van AA Gent. In de laatste zes onderlinge duels verloor het maar 1 keer van de Oost-Vlamingen, die met 23 op 36 meer dan behoorlijk aan het seizoen begonnen zijn.

Nog een opsteker voor Charleroi: Gent won al even niet meer op verplaatsing. Het speelde drie keer gelijk en verloor twee weken geleden kansloos op Cercle Brugge (2-0). Maken de jongens van Hein Vanhaezebrouck in "het Zwarte Land" een einde aan die reeks?