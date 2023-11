LIVE: Dolberg en Dreyer bezorgen Cercle Brugge dubbele opdoffer op enkele minuten

Even toch een prangende fase voor de neus van Schmeichel. Denkey kan bijna profiteren van een onzekere tussenkomst van Vertonghen. Bijna, want Anderlecht lost de situatie uiteindelijk goed op.

Anderlecht verwachtte een moeilijke wedstrijd in het Jan Breydelstadion, maar halfweg ziet het er goed uit voor paars-wit. Met twee goals in drie minuten bezorgden Dolberg en Dreyer Cercle een dubbele opdoffer.

We zijn twee minuten ver in de vijf minuten extra tijd. Kan Cercle daarin nog wat verwezenlijken?

eerste helft, minuut 43. Het duurde even voor ze eruit waren in Tubeke, maar het staat wel degelijk 0-2. Anderlecht zit met de rust in zicht plots in een wel erg comfortabele positie. .