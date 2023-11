LIVE (13.30 u.): Cercle Brugge mist tegen Anderlecht vier sterkhouders, Delaney maakt rentree bij paars-wit

clock 12:47 vooraf, 12 uur 47.

Heeft Cercle bekerexit verteerd? Cercle Brugge beleefde afgelopen dinsdag een vroege bekerexit in de 1/16 finales. Tegen tweedeklasser Zulte Waregem leek de vereniging nochtans op weg naar de volgende ronde, maar een penaltytreffer van Jelle Vossen in de extra tijd besliste er anders over. In de strafschoppenreeks trok Essevee uiteindelijk aan het langste eind. Anderlecht stootte wél door naar de 1/8e finales, al had de flink gewijzigde ploeg van Brian Riemer het wel knap lastig tegen eerstenationaler La Louvière. Een goal van Benito Raman volstond wel voor de kwalificatie.

Anderlecht stootte wél door naar de 1/8e finales, al had de flink gewijzigde ploeg van Brian Riemer het wel knap lastig tegen eerstenationaler La Louvière. Een goal van Benito Raman volstond wel voor de kwalificatie.

clock 12:39 vooraf, 12 uur 39. Delaney maakt rentree bij Anderlecht. Anderlecht kan vandaag niet rekenen op de lichtgeblesseerde Leoni en dat maakt de weg vrij voor de comeback van Delaney. Eind september liep die een sleutelbeenbreuk op in de topper tegen Club Brugge, maar de Deen is nu al hersteld en staat in de basis. Voorts sleutelt Brian Riemer niet aan de ploeg die vorige week begon tegen OHL. Amuzu, die weer topfit is, start dus opnieuw op de bank.



Voorts sleutelt Brian Riemer niet aan de ploeg die vorige week begon tegen OHL. Amuzu, die weer topfit is, start dus opnieuw op de bank.

clock 12:33 vooraf, 12 uur 33. Vier wissels bij Cercle. Bij Cercle moeten ze het vandaag dus stellen zonder sterkhouders Lopes, Ravych, Somers en Van der Bruggen. Utkus, De Wilde, Olaigbe en Nazinho zijn hun vervangers. Het viertal stond ook afgelopen dinsdag in de bekerwedstrijd tegen Zulte Waregem al aan de aftrap.

clock 11:45 vooraf, 11 uur 45. We houden van dit soort wedstrijden. Miron Muslic (trainer Cercle Brugge).

clock 11:45 vooraf, 11 uur 45. De bekeruitschakeling was voor ons een grote ontgoocheling. Miron Muslic (trainer Cercle Brugge).

clock 11:39 Muslic moet puzzelen. De wedstrijden tegen KV Mechelen en Zulte Waregem hebben Cercle Brugge de voorbije week niet veel goeds gedaan. Zo blesseerde Ravych zicht tegen KVM aan zijn hamstring en deed Da Silva Lopes hetzelfde in de Croky Cup. De twee sterkhouders zijn allebei minstens 6 weken out. Ook aanvoerder Somers haalde de wedstrijdselectie niet door een verstuikte enkel, net als de geschorste Van Der Bruggen. vooraf, 11 uur 39.

Zo blesseerde Ravych zicht tegen KVM aan zijn hamstring en deed Da Silva Lopes hetzelfde in de Croky Cup. De twee sterkhouders zijn allebei minstens 6 weken out.

Ook aanvoerder Somers haalde de wedstrijdselectie niet door een verstuikte enkel, net als de geschorste Van Der Bruggen.

clock 11:38 Cercle Brugge mist een pak spelers:. vooraf, 11 uur 38. Cercle Brugge mist een pak spelers:

clock 11:38 De selectie van Anderlecht voor het duel in Brugge:. vooraf, 11 uur 38. De selectie van Anderlecht voor het duel in Brugge:

clock 11:38 vooraf, 11 uur 38. 2e vs. 4e. Cercle Brugge is dit seizoen uitstekend uit de startblokken geschoten. Het kampeert na 12 speeldagen in de top 4 en kan straks zowaar (even) 2e worden in de stand, als het wint van Anderlecht. Ook de recordkampioen draait uitstekend mee bovenin. Na de 5-1 tegen OHL, met voor het eerst dit seizoen ook echt goed voetbal, kunnen de ambities in de hoofdstad misschien wel al een beetje bijgesteld worden.

Ook de recordkampioen draait uitstekend mee bovenin. Na de 5-1 tegen OHL, met voor het eerst dit seizoen ook echt goed voetbal, kunnen de ambities in de hoofdstad misschien wel al een beetje bijgesteld worden.