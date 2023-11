LIVE: 2-0 in 10 minuten tijd! Janssen en Balikwisha zetten bevrijd Antwerp vroeg op rozen tegen Genk

clock 15' eerste helft, minuut 15. Opnieuw zo een aanval van Antwerp vanop rechts. Bataille wil de bal weer voorbrengen, maar Heynen staat deze keer in de weg. . Opnieuw zo een aanval van Antwerp vanop rechts. Bataille wil de bal weer voorbrengen, maar Heynen staat deze keer in de weg.

clock 15' eerste helft, minuut 15. Ekkelenkamp ontvangt de bal aan de rand van 16 en knalt! Zijn poging wordt afgeblokt.

clock 12' eerste helft, minuut 12. Zeqiri ontsnapt aan buitenspel en wordt goed de diepte in gestuurd. Hij vuurt een schot af, Butez moet plat.

clock 11' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 11 door Michel Ange Balikwisha van Antwerp. 2, 0. goal Antwerp KRC Genk 21' 2 0

clock 10' eerste helft, minuut 10.

clock 9' eerste helft, minuut 9. Het gaat snel: 2-0! Opnieuw een goede aanval van Antwerp, opnieuw een goede goal! Bataille wordt alleen gelaten door El Khannouss en kan de bal terugleggen. Via via komt de bal bij Balikwisha die helemaal alleen staat en eenvoudig kan binnenleggen.

clock 7' eerste helft, minuut 7. Racing Genk komt meteen met een tegenaanval, maar die stopt bij Arteaga. Een eerste dreigend momentje van Genk staat zo ook genoteerd.

clock 6' eerste helft, minuut 6.

clock 5' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 5 door Vincent Janssen van Antwerp. 1, 0. goal Antwerp KRC Genk 21' 1 0

clock 5' eerste helft, minuut 5. Janssen breekt de ban! Binnen de eerste 5 minuten snoert Janssen de criticasters de mond! Hij staat op de goede plaats na een heel mooie aanval van Antwerp. Opgezet door Vermeeren, vervolgd door Bataille, voorgebracht door Muja en binnengetikt door Janssen. 1-0, Antwerp leidt!

clock 4' eerste helft, minuut 4. Antwerp heeft het balbezit in de openingsminuten. Genk laat de thuisploeg combineren en wacht geduldig af.

clock 1' eerste helft, minuut 1. Aftrap! Lothar D'hondt fluit de wedstrijd op gang! Zet Racing Genk zijn ongeslagen reeks voort of keert Antwerp de negatieve spiraal in de competitie om?

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 20:39 vooraf, 20 uur 39. Antwerp heeft de malaise in de competitie even achter zich kunnen laten dankzij de deugddoende bekeroverwinning tegen Lierse, nu moet het dat maar eens doortrekken in de competitie. Het staat in schril contrast met de reeks van 10 ongeslagen wedstrijden van Racing Genk. Bert Sterckx op Radio 1.

clock 20:19 vooraf, 20 uur 19. statistics Beste defensies tegen elkaar. Antwerp en Genk tellen elk 6 clean sheets en kregen in de afgelopen 12 wedstrijden maar 10 doelpunten tegen. Wat clean sheets betreft hebben Butez en Vandevoordt dus de meeste van alle doelmannen, wat tegendoelpunten betreft de minste. Twee ijzersterke defensies tegenover elkaar... krijgen we straks dan een 0-0?

clock 20:08 vooraf, 20 uur 08. We zitten in de goede flow en willen daarin blijven. Tegen Antwerp waren het altijd goede wedstrijden. Het is niet omdat het puntenaantal niet is zoals ze zelf willen dat ze anders gaan spelen. Ik denk dat Mark van Bommel zijn insteek hetzelfde zal zijn als vorig jaar. Wouter Vrancken, trainer Genk.

clock 20:08 vooraf, 20 uur 08. Ik had die keuze snel gemaakt, ik ben blij dat George (Ilenikhena) drie keer scoort. Op dit moment zitten de statistieken van Janssen tegen, maar in het spel is hij enorm belangrijk en dat is voor mij nu het belangrijkste. Mark van Bommel, trainer Antwerp.

clock 19:56 vooraf, 19 uur 56. Janssen blijft eerste keus. Ilenikhena mocht dan wel trefzeker zijn in zijn examentest tegen Lierse, toch moet hij vandaag plaatsruimen voor de eerste keuze van Van Bommel: Vincent Janssen. Voor de rest zijn het de getrouwe gezanten met achterin het duo Alderweireld-Coulibaly, De Laet en Bataille en een middenveld met Yusuf, Vermeeren, Ekkelenkamp, Balikwisha en Muja.

clock 19:56 De 11 van Van Bommel:. vooraf, 19 uur 56. De 11 van Van Bommel: