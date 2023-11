Genk voor het eerst sinds titelmatch tegenover Antwerp: "Geen revanchegevoelens nodig voor motivatie"

Genk is een geslepen ploeg, waar patronen en discipline in zitten.

vooraf, 12 uur 32. Genk is een geslepen ploeg, waar patronen en discipline in zitten. Mark van Bommel, coach Antwerp.

vooraf, 12 uur 31. Vrancken: "Geen revanchegevoelens nodig". Met 14 op 18 op verplaatsing en twee competitiezeges op een rij mag Genk met veel vertrouwen afzakken naar het Bosuilstadion. Zeker nu landskampioen Antwerp wat in het sukkelstraatje zit. De Limburgers kunnen wraak nemen na de verloren titelmatch van eindig vorig seizoen. "Maar revanchegevoelens zijn niet nodig om ons te motiveren", zegt coach Wouter Vrancken. "Het heeft te maken met willen winnen. Het is een topmatch, als je zo eentje wint, doe je altijd een goede zaak. De wil is er dus zeker." .