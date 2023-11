Antwerp wint heruitgave van titelmatch tegen Racing Genk

clock 22:49

einde, 22 uur 49. Einde: 3-2! Ook was de wedstrijd al gespeeld in de eerste helft, toch kregen we ook in de tweede helft nog een spektakelstuk. Balikwisha kwam het dichtst bij een doelpunt voor Antwerp. Zijn hattrick werd verhinderd door eerste de paal en dan de lat. In het slot kreeg Genk nog een vrije trap, Muñoz kon in de rebound de eindstand vastleggen. .