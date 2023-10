LIVE: Rode lantaarn Westerlo komt al vroeg op voorsprong tegen leider Union

Fase per fase

Castro-Montes let wederom niet goed op en zo kan Bos ontsnappen. De Australiër maakt echter weer een technische fout en laat de bal zomaar glippen.

Opnieuw zorgt Yow voor gevaar. Iedereen trapt naast zijn strakke voorzet, gelukkig voor de bezoekers reageren de spitsen van Westerlo niet scherp genoeg.

clock 25' Yow heeft er zin in. Griffin Yow is uitstekend aan de wedstrijd begonnen. Deze keer wordt de Amerikaan aangespeeld door Stassin. Vervolgens gaat hij langs Machida maar zijn schot is niet hard genoeg. Moris pakt. . eerste helft, minuut 25. crucial save

clock 20' eerste helft, minuut 20. De motor van Union loopt voorlopig niet. Stef Wijnants op Radio 1.

clock 18' eerste helft, minuut 18. Stassin net naast! Westerlo recupereert de bal erg hoog door laks uitverdedigen bij Union. Yow gaat knap voorbij zijn tegenstander en bedient Stassin. De jonge spits vuurt een gekruist schot af, de bal gaat maar net voorlangs. Moris was geklopt, hier komt Union goed weg.

clock 17' eerste helft, minuut 17. Westerlo wordt nu op de eigen helft teruggedrongen. Stef Wijnants op Radio 1

clock 16' Puertas stuit op Bolat. Na een lange aanval duikt Puertas op voor Bolat. Het schot vanuit de scherpe hoek is goed, maar Bolat heeft er weinig moeite mee. . eerste helft, minuut 16. crucial save

clock 15' eerste helft, minuut 15. Union gaat zeker niet halsoverkop op zoek naar de gelijkmaker. De Brusselaars doen het rustig, grote kansen blijven uit.

clock 13' eerste helft, minuut 13.

clock 12' eerste helft, minuut 12. Daci maakt snelle uitbraak af: 1-0! Een lange bal vanuit de verdediging brengt Westerlo opeens met 3 aanvallers tegen 3 verdedigers. Griffin Yow speelt Daci uitstekend aan, de spits werkt het ijskoud af. De rode lantaarn staat op voorsprong.

clock 11' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 11 door Erdon Daci van Westerlo. 1, 0. goal Westerlo Union 29' 1 0

clock 10' Makkelijke vangbal voor Moris. Westerlo neemt de corner kort en laat Madsen van ver trappen, zijn schot is te centraal om Moris te verontrusten. . eerste helft, minuut 10. crucial save

clock 9' eerste helft, minuut 9. Westerlo komt een eerste keer opzetten. Rommens zorgt voor een eerste hoekschop, de thuisfans laten zich horen.

clock 9' eerste helft, minuut 9.

clock 8' eerste helft, minuut 8. Westerlo moet zoeken om het middenveld aan de bal te krijgen. Stef Wijnants op Radio 1

clock 7' eerste helft, minuut 7. Opnieuw Ayensa. Nog geen minuut later is Ayensa daar opnieuw met zijn linker. Deze poging is al een stuk gevaarlijker, maar gaat aan dezelfde kant over het doel.

clock 6' eerste helft, minuut 6. De eerste echte doelpoging van Union is van Ayensa. Zijn schot met links is wat te wild, de bal zeilt dan ook ver over.

clock 4' eerste helft, minuut 4. Union zet de thuisploeg onder druk. Bayram laat de bal liggen, gelukkig voor hem verslikt Lapoussin zich in zijn dribbel.

clock 1' eerste helft, minuut 1. Meteen Union. Union laat er geen gras over groeien. Lapoussin dringt het strafschopgebied in, zijn lage voorzet wordt in corner verwerkt.