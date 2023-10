LIVE: Eindelijk opwinding na flauwe aanloop, Popovic besluit op de lat, Storm op Warleson

Fase per fase

clock 32' eerste helft, minuut 32. Somers mikt naast. Na slordig balverlies van Hairemans ruikt Somers zijn kans. Hij rukt centraal op en haalt vanuit het halve maantje uit, maar zijn schot gaat naast.

clock 26' Storm botst op redding van Warleson. Daar is al meteen de reactie van de thuisploeg. Na een verre uittrap van Coucke legt Mrabti de bal opzij voor Storm. Die waagt zijn kans vanaf de rand van de zestien. Warleson gaat goed plat en tikt de bal nog net uit zijn doel. eerste helft, minuut 26.

clock 24' Popovic op de lat! Eindelijk eens wat opwinding. Popovic kan koppen op een vrije trap van Siquet en ziet zijn afgeweken poging op de lat stranden. KV Mechelen ontsnapt! eerste helft, minuut 24.

clock 21' eerste helft, minuut 21. Kansarme wedstrijd. Het is een mager beestje in Mechelen. Cercle neemt iets meer initiatief, maar KV Mechelen komt niet in de problemen. De beide doelmannen kijken nagenoeg werkloos toe.

clock 15' eerste helft, minuut 15. Defour op het matje. Lemaréchal kan bijna uithalen in de zestien op een afvallende bal, maar zijn schot wordt afgeblokt. Niet veel later gaat Lambrechts even naar de zijlijn om Defour de levieten te lezen. De KVM-coach maakte iets te veel misbaar.

clock 13' eerste helft, minuut 13. Schot over doel. Somers zorgt voor de tweede poging van Cercle Brugge en opnieuw vertrekt het schot vanuit het halve maantje. Dit keer staat niet Gboho, maar Somers aan het kanon. Het resultaat is hetzelfde: niet gekadreerd.

clock 9' eerste helft, minuut 9. Voorlopig veel stilstaande fases in de openingsfase van deze wedstrijd. Het is wachten tot het duel echt openbreekt.

clock 6' eerste helft, minuut 6. KV Mechelen komt een eerste keer piepen na een vrije trap van Hairemans. Uiteindelijk kan Lauberbach koppen, maar hij mikt de bal naast. Cobbaut kwam net te laat om de bal aan de tweede paal binnen te duwen.

clock 1' eerste helft, minuut 1. Meteen een eerste prik van de bezoekers. Gboho waagt zijn kans vanaf het halve maantje, maar zijn schot mist de goede richting.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 16:00 eerste helft, 16 uur . Aftrap. Erik Lambrechts fluit het duel tussen KV Mechelen en Cercle Brugge op gang. Kan de thuisploeg de negatieve reeks stopzetten of gaat Cercle door op zijn elan?

clock 15:51 vooraf, 15 uur 51. We hebben hard gewerkt aan onze mindere momenten, hopelijk kunnen we dat vandaag laten zien. Ik heb Rob Schoofs tegen zichzelf moeten beschermen. Hij wou absoluut spelen, maar hij kon niet voluit gaan. Steven Defour.

clock 15:48 vooraf, 15 uur 48. Gevaarlijke wedstrijd vandaag. We zullen er klaar voor moeten zijn, maar dat zijn we ook. Ik zag deze week een heel gefocuste groep, die klaar is om de volgende stap te zetten en de goede lijn door te trekken. Miron Muslic.

clock 15:42 vooraf, 15 uur 42. Opnieuw een gelijkspel? De laatste drie duels tussen Cercle Brugge en KV Mechelen leverden telkens een gelijkspel op. Het is van eind 2021 geleden dat KV Mechelen Cercle Brugge nog eens kon verslaan. Op eigen veld knikkerde het de Bruggelingen toen na verlengingen uit de achtste finales van de Beker van België. Voor Cercle is het dan weer meer dan drie jaar geleden dat het nog eens kon winnen Achter De Kazerne.



Op eigen veld knikkerde het de Bruggelingen toen na verlengingen uit de achtste finales van de Beker van België. Voor Cercle is het dan weer meer dan drie jaar geleden dat het nog eens kon winnen Achter De Kazerne.

clock 15:21 vooraf, 15 uur 21. Solide defensie. Elf speeldagen, elf tegengoals. Over het defensieve rapport hoeven ze niet te mopperen bij Cercle Brugge. Alleen Antwerp en Racing Genk slikten voorlopig minder goals. Cercle slaagde er ook al vier keer in om achteraan de nul te houden.

clock 15:20 vooraf, 15 uur 20. KV Mechelen scoort moeilijk. KV Mechelen kreeg op de vorige speeldag tegen Racing Genk vier goals om de oren en kon zelf niet scoren. Dat laatste is een terugkerend probleem dit seizoen. In vijf van de elf gespeelde competitiewedstrijden kon KV Mechelen geen doelpunt maken, enkel KV Kortrijk doet even slecht.

clock 15:17 vooraf, 15 uur 17. Ongewijzigd Cercle. Geen redenen om te sleutelen aan zijn basisploeg voor Miron Muslic na de thuiszege tegen KAA Gent. Dezelfde elf van vorige week staan ook nu aan de aftrap.

clock 15:13 vooraf, 15 uur 13. KV Mechelen zonder Schoof. Bij KV Mechelen kunnen ze vandaag niet rekenen op Schoofs. Daarnaast verdwijnen ook Vanlerberghe en Mukau uit de basis. Het drietal wordt vervangen door Van Hecke, Bates en Raemaekers.