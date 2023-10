Genk wil tegen Kortrijk zijn eerste zes op zes van het seizoen boeken

clock 15:04

vooraf, 15 uur 04. Twee op twee? Het is vooralsnog niet het seizoen van Genk. De ploeg van Wouter Vrancken acteert te wisselvallig, zeker als het over resultaten gaat. Een tekenende statistiek: in de competitie won het dit seizoen nog geen enkele keer twee wedstrijden na elkaar. Tegen Kortrijk kan het alvast breken met die slechte gewoonte, want vorig weekend won het gemakkelijk met 4-0 van KV Mechelen. .