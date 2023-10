LIVE: Trekt Charleroi de goede lijn door op bezoek bij noodlijdend Eupen?

Fase per fase

Fase per fase

clock 7' eerste helft, minuut 7. Bijna Nuhu! Achterin bij Charleroi geven ze het leer cadeau aan Nuhu. Hij neemt het cadeau in ontvangst en haalt meteen uit. De bal vliegt naast de kooi van Koffi. Dit was een eerste goede kans! . Bijna Nuhu! Achterin bij Charleroi geven ze het leer cadeau aan Nuhu. Hij neemt het cadeau in ontvangst en haalt meteen uit. De bal vliegt naast de kooi van Koffi. Dit was een eerste goede kans!

clock 2' eerste helft, minuut 2. We zitten in de aftastingsfase. Beide ploegen verdelen het balbezit. Verder dan een aantal stevige duels zijn we nog niet gekomen. . We zitten in de aftastingsfase. Beide ploegen verdelen het balbezit. Verder dan een aantal stevige duels zijn we nog niet gekomen.

clock 1' eerste helft, minuut 1. We zijn nog geen 30 seconden aan het voetballen of Jasper Vergoote moet al een eerste vuurtje blussen. . We zijn nog geen 30 seconden aan het voetballen of Jasper Vergoote moet al een eerste vuurtje blussen.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 18:15 eerste helft, 18 uur 15. AFTRAP. De bal rolt in het Kehrwegstadion. We zijn klaar voor een mooie pot voetbal. . AFTRAP De bal rolt in het Kehrwegstadion. We zijn klaar voor een mooie pot voetbal.

clock 18:02 vooraf, 18 uur 02. Verzamelen geblazen in de spelerstunnel van het Kehrwegstadion. Wie trekt er na 90 minuten voetbal aan het langste eind? . Verzamelen geblazen in de spelerstunnel van het Kehrwegstadion. Wie trekt er na 90 minuten voetbal aan het langste eind?

clock 18:00 vooraf, 18 uur . Opstelling van Eupen. Bij Eupen kiest trainer Kohfeldt ervoor om niet veel te sleutelen aan de ploeg die vorige week met 4-1 de boot inging tegen Union. Enkel Isaac Christie-Davies komt in de ploeg ten koste van Brandon Baiye. . Opstelling van Eupen Bij Eupen kiest trainer Kohfeldt ervoor om niet veel te sleutelen aan de ploeg die vorige week met 4-1 de boot inging tegen Union. Enkel Isaac Christie-Davies komt in de ploeg ten koste van Brandon Baiye.

clock 17:48 vooraf, 17 uur 48. Het klopt dat we positieve momenten beleven, maar we moeten kalm blijven. Elke wedstrijd heeft een ander leven. We moeten die mentaliteit behouden. Felice Mazzu. Het klopt dat we positieve momenten beleven, maar we moeten kalm blijven. Elke wedstrijd heeft een ander leven. We moeten die mentaliteit behouden. Felice Mazzu

clock 17:37 vooraf, 17 uur 37. Nikola Stulic. Voorin behoudt Mazzu het vertrouwen in Nikola Stulic. De 22-jarige Serviër bedankte vorige week tegen Antwerp zijn trainer met zijn eerste doelpunt van het seizoen. Youssouph Badji en Daan Heymans worden gedwongen om vanaf de zijlijn toe te kijken. Isaac Mbenza ontbreekt in de selectie omwille van een knieblessure. Adem Zorgane is zijn vervanger vanavond. . Nikola Stulic Voorin behoudt Mazzu het vertrouwen in Nikola Stulic. De 22-jarige Serviër bedankte vorige week tegen Antwerp zijn trainer met zijn eerste doelpunt van het seizoen. Youssouph Badji en Daan Heymans worden gedwongen om vanaf de zijlijn toe te kijken. Isaac Mbenza ontbreekt in de selectie omwille van een knieblessure. Adem Zorgane is zijn vervanger vanavond.

clock 17:31 De 11 namen bij Charleroi. vooraf, 17 uur 31. De 11 namen bij Charleroi

clock 17:31 Het strijdtoneel voor vanavond. vooraf, 17 uur 31. Het strijdtoneel voor vanavond

clock 17:11 vooraf, 17 uur 11. Mazzu op de bank. Trainer Felice Mazzu zit gewoon op de bank vanavond. Vorige speeldag liet Mazzu zich even gaan en werd hij samen met Mark Van Bommel naar de tribunes verwezen. De trainer bleef echter op zijn Mazzu's actief coachen naast de dug-out. Het bondsparket is opvallend mild omdat zijn laatste disciplinaire sanctie al dateert van meer dan 5 jaar geleden en legt maar één speeldag schorsing met uitstel op. . Mazzu op de bank Trainer Felice Mazzu zit gewoon op de bank vanavond. Vorige speeldag liet Mazzu zich even gaan en werd hij samen met Mark Van Bommel naar de tribunes verwezen. De trainer bleef echter op zijn Mazzu's actief coachen naast de dug-out. Het bondsparket is opvallend mild omdat zijn laatste disciplinaire sanctie al dateert van meer dan 5 jaar geleden en legt maar één speeldag schorsing met uitstel op.

clock 17:10 vooraf, 17 uur 10. Slechte reeks voor Eupen. Het is al van 26 augustus geleden dat Eupen nog eens punten kon pakken. De ploeg van coach Florian Kohfeldt kampeert na een 0 op 18 op de 14 e stek. Het seizoen begon met 10 punten uit 5 wedstrijden nochtans goed voor de Panda’s. Slaagt Eupen erin de negatieve flow te doorbreken? Het kan snel keren: bij winst komt het op gelijke hoogte met Charleroi. . Slechte reeks voor Eupen Het is al van 26 augustus geleden dat Eupen nog eens punten kon pakken. De ploeg van coach Florian Kohfeldt kampeert na een 0 op 18 op de 14e stek. Het seizoen begon met 10 punten uit 5 wedstrijden nochtans goed voor de Panda’s. Slaagt Eupen erin de negatieve flow te doorbreken? Het kan snel keren: bij winst komt het op gelijke hoogte met Charleroi.

clock 17:08 vooraf, 17 uur 08. Charleroi recht de rug. Charleroi kende een moeilijke start van het seizoen, maar met 9 op 12 hebben de mannen van Mazu zich kunnen herpakken en zijn ze in een sneltempo opgeklommen naar een 9 e plaats. Vorige week slaagden ze erin de punten thuis te houden tegen kampioen Antwerp na een tumultueuze wedstrijd. . Charleroi recht de rug Charleroi kende een moeilijke start van het seizoen, maar met 9 op 12 hebben de mannen van Mazu zich kunnen herpakken en zijn ze in een sneltempo opgeklommen naar een 9e plaats. Vorige week slaagden ze erin de punten thuis te houden tegen kampioen Antwerp na een tumultueuze wedstrijd.

clock 16:45 vooraf, 16 uur 45.