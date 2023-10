LIVE: Nuhu met de eerste kans voor Eupen, openingstreffer van Charleroi gaat niet door

Fase per fase

clock 19:04 rust, 19 uur 04. RUST: 1-0. We duiken de kleedkamers in met een 1-0 voorsprong voor de thuisploeg. Het gevaar kwam vooral van de troepen van Mazzu, maar Stulic en Morioka konden Slonina niet passeren. Op slag van rust sloeg Eupen toe: verdediger Kral heroverde de bal en stak het veld over. Schuin voor doel haalde hij hard uit en liet hij Koffi de bal uit het net plukken.

clock 45+5' eerste helft eerste helft, minuut 50 match afgelopen

clock 45+1' Er komen 4 minuten extra tijd bij. eerste helft, minuut 46.

clock 45+1' eerste helft, minuut 46.

clock 45+1' eerste helft, minuut 46.

clock 45' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 45 door Jan Král van KAS Eupen. 1, 0. goal KAS Eupen Charleroi rust 1 0

clock 45' eerste helft, minuut 45. DOELPUNT: 1-0. Daar is de 1-0! Op slag van rust kan Eupen snel uitbreken. Verdediger Kral herovert zelf het leer en kan meegeven aan Christie-Davies. De Tsjech volgt goed en krijgt de bal terug van zijn ploegmaat. Met een strak schot rechtdoor twijfelt hij niet en verschalkt hij Koffi. Mooie counter van Eupen.

clock 40' eerste helft, minuut 40. Vervanging bij KAS Eupen, Brandon Baiye erin, Amadou Keita eruit wissel substitution out Amadou Keita substitution in Brandon Baiye

clock 40' eerste helft, minuut 40. Florian Kohfeldt neemt geen risico's. Nog voor de rust haalt hij Amadou Keita naar de kant. De middenvelder kreeg als eerste een gele kaart onder zijn neus geduwd en zal ondertussen wel spijt hebben van zijn fout op Morioka.

clock 39' eerste helft, minuut 39. Charleroi verdient nu toch de voorsprong. De vrije trap van Zorgane verdwijnt in een bos van benen en komt voor de voeten van Morioka terecht. De Japanner twijfelt niet en haalt uit. Zijn schot wordt gepareerd door Slonina.

clock 37' eerste helft, minuut 37. Berthelin kreeg een rode kaart.

clock 37' eerste helft, minuut 37. Rode kaart voor doelmantrainer. Opvallend: Jasper Vergoote loopt naar de bank van Eupen en deelt na een gesprekje met de keeperstrainer een rode kaart uit. We weten niet wat er gezegd werd, maar dit is toch opvallend aangezien de man ons heel rustig leek.

clock 35' eerste helft, minuut 35. Bijna Stulic! Na een knappe aanval over 3 stationnetjes kan Guiagon de bal doorduwen tot bij Stulic. De aanvaller houdt zijn bewaker aan de praat en kan uithalen. Zijn poging is te centraal in doel, zodat Slonina kan uitpakken met een goede redding. Grote kans voor Charleroi.

clock 33' eerste helft, minuut 33. Vervanging bij Charleroi, Mehdi Boukamir erin, Damien Marcq eruit wissel substitution out Damien Marcq substitution in Mehdi Boukamir

clock 33' Exit Marcq. Er is dan toch meer aan de hand met Damien Marcq. Boukamir komt de centrale verdediger vervangen. eerste helft, minuut 33.

clock 27' eerste helft, minuut 27. Veemde situatie. Damien Marcq gaat uit het niets op het speelveld zitten en trekt zijn kous omlaag. Het lijkt over and out voor de centrale verdediger, maar na de behandeling van de verzorgers lijkt Marcq weer kerngezond en loopt hij alweer tussen de lijnen.

clock 26' Gele kaart voor Stefan Knezevic van Charleroi tijdens eerste helft, minuut 26 yellow card Stefan Knezevic Charleroi

clock 25' eerste helft, minuut 25. Het staat 1-1 in gele kaarten. Knezevic met de professionele foul op Nuhu. De Zwitser protesteert logischerwijze niet.

clock 23' eerste helft, minuut 23. Charleroi lijkt wakker geschud na de afgekeurde goal. Guiagon kan centraal op het veld naar voren schuiven met de bal aan de voet. Zijn uithaal vliegt een meter naast het doel van Slonina.