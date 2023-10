LIVE: Vroege penalty voor KAA Gent, maar Cuypers mikt recht op Bodart

Fase per fase

clock 13' eerste helft, minuut 13. Cuypers heeft wat goed te maken na zijn penaltymisser. Hij probeert het van ver, maar zijn gekruist schot gaat een eind naast. . Cuypers heeft wat goed te maken na zijn penaltymisser. Hij probeert het van ver, maar zijn gekruist schot gaat een eind naast.

clock 7' eerste helft, minuut 7. Geel voor Hoefkens. Carl Hoefkens maakt iets te veel misbaar volgens scheidsrechter Laforge. De Standard-coach krijgt al vroeg een gele kaart. . Geel voor Hoefkens Carl Hoefkens maakt iets te veel misbaar volgens scheidsrechter Laforge. De Standard-coach krijgt al vroeg een gele kaart.

clock 6' Gemiste strafschop tijdens eerste helft, minuut 6 door Hugo Cuypers van KAA Gent. penalty gemist KAA Gent Standard 17' 0 0

clock 5' eerste helft, minuut 5. Weer een misser van Cuypers! Cuypers laat de kans liggen! Hij trapt bijzonder slap in het midden, recht op Bodart. Tegen Eupen liet Cuypers eerder dit seizoen ook al een penalty onbenut. . Weer een misser van Cuypers! Cuypers laat de kans liggen! Hij trapt bijzonder slap in het midden, recht op Bodart. Tegen Eupen liet Cuypers eerder dit seizoen ook al een penalty onbenut.

clock 4' De bal gaat op de stip. De VAR volgt het oordeel van Laforge. Cuypers staat klaar, hij kan Gent al vroeg op voorsprong brengen. . eerste helft, minuut 4. var De bal gaat op de stip De VAR volgt het oordeel van Laforge. Cuypers staat klaar, hij kan Gent al vroeg op voorsprong brengen.

clock 3' eerste helft, minuut 3. Penalty! Na amper twee minuten gaat de bal al op de stip voor KAA Gent! Djenepo tikt Cuypers aan in de zestien en scheidsrechter Laforge twijfelt niet. Er komt wel nog een VAR check. . Penalty! Na amper twee minuten gaat de bal al op de stip voor KAA Gent! Djenepo tikt Cuypers aan in de zestien en scheidsrechter Laforge twijfelt niet. Er komt wel nog een VAR check.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 18:32 eerste helft, 18 uur 32. Aftrap. Na de officieuze aftrap door Mo Farah en Bashir Abdi brengt Standard de wedstrijd tegen KAA Gent op gang. Gaat het Luikse team door op zijn elan of herpakt Gent zich? . Aftrap Na de officieuze aftrap door Mo Farah en Bashir Abdi brengt Standard de wedstrijd tegen KAA Gent op gang. Gaat het Luikse team door op zijn elan of herpakt Gent zich?

clock 18:29 vooraf, 18 uur 29. Farah en Abdi geven de aftrap. Viervoudig olympisch kampioen Mo Farah en Bashir Abdi kwamen afgelopen donderdag al supporteren tegen Breidablik en ook vanavond zijn de boezemvrienden van de partij in de KAA Gent Arena. . Farah en Abdi geven de aftrap Viervoudig olympisch kampioen Mo Farah en Bashir Abdi kwamen afgelopen donderdag al supporteren tegen Breidablik en ook vanavond zijn de boezemvrienden van de partij in de KAA Gent Arena.

clock 18:28 Bashir Abdi en Mo Farah poseren met Hein Vanhaezebrouck voor de match. vooraf, 18 uur 28. Bashir Abdi en Mo Farah poseren met Hein Vanhaezebrouck voor de match

clock 18:13 vooraf, 18 uur 13. Standard meer dan 2 jaar zonder zege tegen Gent. Standard kon al zeven competitieduels op rij niet meer winnen tegen KAA Gent. De laatste keer dat dat lukte, was op 8 mei 2021 op Sclessin. Sindsdien verloor het vijf keer tegen Gent en speelde het twee keer gelijk. Voor een Luikse overwinning in Gent moeten we zelfs al terug naar 3 april 2019. . Standard meer dan 2 jaar zonder zege tegen Gent Standard kon al zeven competitieduels op rij niet meer winnen tegen KAA Gent. De laatste keer dat dat lukte, was op 8 mei 2021 op Sclessin. Sindsdien verloor het vijf keer tegen Gent en speelde het twee keer gelijk. Voor een Luikse overwinning in Gent moeten we zelfs al terug naar 3 april 2019.

clock 18:11 vooraf, 18 uur 11. Dit is een grote uitdaging voor ons. We moeten er ons van bewust zijn dat dit weer een totaal andere wedstrijd is. De automatismen zijn er nu bij onze basisploeg, maar de invallers brengen ook telkens wat bij. . Carl Hoefkens. Dit is een grote uitdaging voor ons. We moeten er ons van bewust zijn dat dit weer een totaal andere wedstrijd is. De automatismen zijn er nu bij onze basisploeg, maar de invallers brengen ook telkens wat bij. Carl Hoefkens

clock 18:10 vooraf, 18 uur 10. Is Orban gelanceerd? Gift Orban doorbrak afgelopen donderdag zijn doelpuntendroogte van ruim twee maanden. Tegen het IJslandse Breidablik zorgde de Nigeriaanse spits voor de vijfde en laatste goal. Zijn laatste competitietreffer dateert van 20 augustus, tegen STVV. Vanavond begint Orban op de bank. . Is Orban gelanceerd? Gift Orban doorbrak afgelopen donderdag zijn doelpuntendroogte van ruim twee maanden. Tegen het IJslandse Breidablik zorgde de Nigeriaanse spits voor de vijfde en laatste goal. Zijn laatste competitietreffer dateert van 20 augustus, tegen STVV. Vanavond begint Orban op de bank.

clock 18:09 vooraf, 18 uur 09. We spelen vanavond niet tegen Breidablik, maar tegen de ploeg die de laatste weken de meeste punten pakte. Het zal een heel andere wedstrijd zijn en daar zijn de jongens zich van bewust. Er zijn momenteel ploegen die het veel beter doen dan wij. Aan ons om te reageren. Hein Vanhaezebrouck . We spelen vanavond niet tegen Breidablik, maar tegen de ploeg die de laatste weken de meeste punten pakte. Het zal een heel andere wedstrijd zijn en daar zijn de jongens zich van bewust. Er zijn momenteel ploegen die het veel beter doen dan wij. Aan ons om te reageren. Hein Vanhaezebrouck

clock 17:54 vooraf, 17 uur 54. Standard gaat voor 12 op 12. Standard schoot dit seizoen aarzelend uit de startblokken, maar intussen staat de Luikse trein stevig op de rails met een reeks van zeven ongeslagen wedstrijden. Carl Hoefkens loodste zijn team zelfs naar vier overwinningen in de laatste vijf wedstrijden, enkel thuis tegen Westerlo moest Standard vrede nemen met een punt. Vorige week pakte Standard na een straffe ommekeer een felbevochten overwinning tegen aartsrivaal Anderlecht, goed voor een 9 op 9. Wordt dat 12 op 12 in de KAA Gent Arena? . Standard gaat voor 12 op 12 Standard schoot dit seizoen aarzelend uit de startblokken, maar intussen staat de Luikse trein stevig op de rails met een reeks van zeven ongeslagen wedstrijden. Carl Hoefkens loodste zijn team zelfs naar vier overwinningen in de laatste vijf wedstrijden, enkel thuis tegen Westerlo moest Standard vrede nemen met een punt.

Vorige week pakte Standard na een straffe ommekeer een felbevochten overwinning tegen aartsrivaal Anderlecht, goed voor een 9 op 9. Wordt dat 12 op 12 in de KAA Gent Arena?

clock 17:48 vooraf, 17 uur 48. Zit KAA Gent weer in de winning mood? KAA Gent boekte afgelopen donderdag in de Conference League zijn tweede overwinning op een rij. Tegen het IJslandse Breidablik pakte het stevig uit met een 5-0-triomf. Het contrast met de reeks in de JPL kan niet groter zijn. Daar zit Gent aan vier wedstrijden zonder winst. Na drie gelijke spelen op rij leed het vorige week bij Cercle Brugge zelfs zijn eerste competitienederlaag. . Zit KAA Gent weer in de winning mood? KAA Gent boekte afgelopen donderdag in de Conference League zijn tweede overwinning op een rij. Tegen het IJslandse Breidablik pakte het stevig uit met een 5-0-triomf.



Het contrast met de reeks in de JPL kan niet groter zijn. Daar zit Gent aan vier wedstrijden zonder winst. Na drie gelijke spelen op rij leed het vorige week bij Cercle Brugge zelfs zijn eerste competitienederlaag.

clock 17:40 vooraf, 17 uur 40. Gent zonder Nardi, Orban op de bank. Geen Nardi in doel bij KAA Gent. De doelman liep vorige week tegen Cercle Brugge een zware hersenschudding op en de wedstrijd tegen Standard komt te vroeg. Roef is zijn vervanger. Orban moet vrede nemen met een plaats op de bank, net als Hjulsager. In vergelijking met de wedstrijd tegen Cercle komen Kandouss en Tissoudali in de ploeg. . Gent zonder Nardi, Orban op de bank Geen Nardi in doel bij KAA Gent. De doelman liep vorige week tegen Cercle Brugge een zware hersenschudding op en de wedstrijd tegen Standard komt te vroeg. Roef is zijn vervanger. Orban moet vrede nemen met een plaats op de bank, net als Hjulsager. In vergelijking met de wedstrijd tegen Cercle komen Kandouss en Tissoudali in de ploeg.

clock 17:39 vooraf, 17 uur 39.