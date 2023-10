LIVE: Club Brugge en Antwerp beginnen voorzichtig aan topper, het is wachten op eerste kans

clock 27' eerste helft, minuut 27.

clock 24' eerste helft, minuut 24. De schrik om te verliezen lijkt bij beide teams groter dan de wil om te winnen. Halfweg de eerst helft is deze topper een grote teleurstelling. . De schrik om te verliezen lijkt bij beide teams groter dan de wil om te winnen. Halfweg de eerst helft is deze topper een grote teleurstelling.

clock 22' eerste helft, minuut 22. Club-supporters morren. Antwerp eist steeds meer balbezit op, maar vangt daar weinig mee aan. De Club-aanhang ziet het desondanks niet graag gebeuren en laat zijn ongenoegen horen. . Club-supporters morren Antwerp eist steeds meer balbezit op, maar vangt daar weinig mee aan. De Club-aanhang ziet het desondanks niet graag gebeuren en laat zijn ongenoegen horen.

clock 20' eerste helft, minuut 20. Antwerp dringt even aan, maar verder dan een gekraakt schot van Vermeeren komen de bezoekers niet. Het blijft een mager beestje. . Antwerp dringt even aan, maar verder dan een gekraakt schot van Vermeeren komen de bezoekers niet. Het blijft een mager beestje.

clock 16' eerste helft, minuut 16. Nielsen mikt over. De bal wordt achteruit gespeeld op de vrije trap, tot bij Nielsen. Die haalt van buiten de zestien uit, maar kan zijn schot niet laag houden. . Nielsen mikt over De bal wordt achteruit gespeeld op de vrije trap, tot bij Nielsen. Die haalt van buiten de zestien uit, maar kan zijn schot niet laag houden.

clock 15' Gele kaart voor Alhassan Yusuf van Antwerp tijdens eerste helft, minuut 15 yellow card Alhassan Yusuf Antwerp

clock 14' eerste helft, minuut 14. Geel voor Yusuf. Yusuf heeft zijn handen vol met Skov Olsen en kan hem enkel foutief afstoppen. Het komt hem op de eerste gele kaart van de wedstrijd te staan. Club krijgt een vrije trap schuin voor doel. . Geel voor Yusuf Yusuf heeft zijn handen vol met Skov Olsen en kan hem enkel foutief afstoppen. Het komt hem op de eerste gele kaart van de wedstrijd te staan. Club krijgt een vrije trap schuin voor doel.

clock 9' eerste helft, minuut 9. Slechte vrije trap. Coulibaly trekt Jutgla onderuit en geeft zo een vrije trap weg, centraal voor doel. Een klusje voor Skov Olsen, maar die mikt de bal pal in de muur. . Slechte vrije trap Coulibaly trekt Jutgla onderuit en geeft zo een vrije trap weg, centraal voor doel. Een klusje voor Skov Olsen, maar die mikt de bal pal in de muur.

clock 9' eerste helft, minuut 9. Het regent stevig in Brugge, maar nog geen kansen. De eerste minuten zijn geruisloos gepasseerd. Het is wachten tot de wedstrijd openbreekt. . Het regent stevig in Brugge, maar nog geen kansen. De eerste minuten zijn geruisloos gepasseerd. Het is wachten tot de wedstrijd openbreekt.

clock 9' eerste helft, minuut 9.

clock 5' eerste helft, minuut 5. Muja haalt Nielsen onderuit. Van Driessche houdt de kaarten nog op zak, maar geeft Muja wel een waarschuwing. . Muja haalt Nielsen onderuit. Van Driessche houdt de kaarten nog op zak, maar geeft Muja wel een waarschuwing.

clock 4' eerste helft, minuut 4. Aan sfeer geen gebrek in het Jan Breydelstadion, de thuissupporters laten zich horen. Voorlopig tasten beide ploegen nog wat af. . Aan sfeer geen gebrek in het Jan Breydelstadion, de thuissupporters laten zich horen. Voorlopig tasten beide ploegen nog wat af.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 13:30 eerste helft, 13 uur 30. Aftrap. Scheidsrechter Bram Van Driessche fluit de topper tussen Club Brugge en Antwerp op gang. . Aftrap Scheidsrechter Bram Van Driessche fluit de topper tussen Club Brugge en Antwerp op gang.

clock 13:14 vooraf, 13 uur 14. Club al vijf thuisduels ongeslagen tegen Antwerp. Vorig seizoen hielden Club Brugge en Antwerp elkaar mooi in evenwicht. In de Champions' Play-offs boekten ze elk een thuiszege in het onderlinge duel, in de reguliere competitie draaide de strijd tweemaal op een gelijkspel uit. Van de laatste vijf thuisduels tegen Antwerp won Club Brugge er vier. Het is van 21 maart 2021 geleden dat Antwerp nog eens met drie punten op zak Brugge kon verlaten. . Club al vijf thuisduels ongeslagen tegen Antwerp Vorig seizoen hielden Club Brugge en Antwerp elkaar mooi in evenwicht. In de Champions' Play-offs boekten ze elk een thuiszege in het onderlinge duel, in de reguliere competitie draaide de strijd tweemaal op een gelijkspel uit.

Van de laatste vijf thuisduels tegen Antwerp won Club Brugge er vier. Het is van 21 maart 2021 geleden dat Antwerp nog eens met drie punten op zak Brugge kon verlaten.

clock 13:00 vooraf, 13 uur . Clean sheets. Afgelopen woensdag in de Champions League kreeg hij er vier om de oren tegen FC Porto, maar in de eigen competitie is Jean Butez nog altijd de minst gepasseerde doelman. Met zes clean sheets in elf wedstrijden voert hij de ranking aan, Genkse goalie Maarten Vandevoordt komt met vijf clean sheets wel in de buurt. . Clean sheets Afgelopen woensdag in de Champions League kreeg hij er vier om de oren tegen FC Porto, maar in de eigen competitie is Jean Butez nog altijd de minst gepasseerde doelman. Met zes clean sheets in elf wedstrijden voert hij de ranking aan, Genkse goalie Maarten Vandevoordt komt met vijf clean sheets wel in de buurt.

clock 12:52 vooraf, 12 uur 52.

clock 12:51 vooraf, 12 uur 51. Smeert Antwerp Club eerste thuisnederlaag aan? Club mag dan wel slabakken dit seizoen, voorlopig slaagde nog geen enkele ploeg erin om de volle buit mee te graaien in het Jan Breydelstadion. Club hield de drie punten thuis tegen RWDM en Charleroi. Tegen KV Mechelen, Racing Genk en STVV moest het telkens vrede nemen met een puntendeling. . Smeert Antwerp Club eerste thuisnederlaag aan? Club mag dan wel slabakken dit seizoen, voorlopig slaagde nog geen enkele ploeg erin om de volle buit mee te graaien in het Jan Breydelstadion. Club hield de drie punten thuis tegen RWDM en Charleroi. Tegen KV Mechelen, Racing Genk en STVV moest het telkens vrede nemen met een puntendeling.

clock 12:49 vooraf, 12 uur 49. Zes punten uit zes uitwedstrijden. Antwerp liep vorige week op bezoek bij Charleroi tegen zijn tweede competitienederlaag aan. Buitenshuis bakte the Great Old er nog niet veel van dit seizoen. Enkel op het veld van Westerlo kon het de drie punten pakken. De overige vijf uitwedstrijden leverden twee nederlagen en drie gelijke spelen op. Zes punten uit zes uitwedstrijden, het is een mager rapport voor de landskampioen. . Zes punten uit zes uitwedstrijden Antwerp liep vorige week op bezoek bij Charleroi tegen zijn tweede competitienederlaag aan. Buitenshuis bakte the Great Old er nog niet veel van dit seizoen. Enkel op het veld van Westerlo kon het de drie punten pakken. De overige vijf uitwedstrijden leverden twee nederlagen en drie gelijke spelen op. Zes punten uit zes uitwedstrijden, het is een mager rapport voor de landskampioen.