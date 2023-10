Riemer sleutelt niet aan basiself bij Anderlecht, ook OH Leuven komt ongewijzigd aan de aftrap

clock 20:12 vooraf, 20 uur 12. Trefzeker OHL. Na elf speeldagen is OH Leuven de enige ploeg in 1A die in elke wedstrijd minstens één keer kon scoren. Met 18 treffers scoorde het even vaak als Anderlecht. Bij paars-wit staan daar evenwel 13 tegengoals tegenover, bij OHL 19. . Trefzeker OHL Na elf speeldagen is OH Leuven de enige ploeg in 1A die in elke wedstrijd minstens één keer kon scoren. Met 18 treffers scoorde het even vaak als Anderlecht. Bij paars-wit staan daar evenwel 13 tegengoals tegenover, bij OHL 19.

clock 20:06 vooraf, 20 uur 06. Schokeffect bij OHL. Het ontslag van Marc Brys sorteerde vorige week meteen effect bij Oud-Heverlee Leuven. Met interim-trainer Eddy Vanhemel aan het roer boekten de Leuvenaars een overtuigende 4-0-overwinning tegen STVV. Desondanks blijft OHL als twaalfde in de stand wel maar net boven de degradatiezone vertoeven.

clock 19:59 vooraf, 19 uur 59. Einde ongeslagen reeks. Voor Anderlecht kwam er afgelopen zondag in de clash met Standard een einde aan een ongeslagen reeks van negen wedstrijden. De nederlaag op Sclessin betekent het tweede verlies voor paars-wit dit seizoen, nadat het op de openingsspeeldag ook de boot was ingegaan bij Union. Op eigen veld is Anderlecht dit seizoen wel nog steeds ongeslagen en tot dusver de beste thuisploeg in 1A. Vijf thuiswedstrijden leverden vier overwinningen op. Enkel tegen Club Brugge moest de Belgische recordkampioen vrede nemen met een puntendeling.

Op eigen veld is Anderlecht dit seizoen wel nog steeds ongeslagen en tot dusver de beste thuisploeg in 1A. Vijf thuiswedstrijden leverden vier overwinningen op. Enkel tegen Club Brugge moest de Belgische recordkampioen vrede nemen met een puntendeling.

clock 19:52 vooraf, 19 uur 52. Riemer houdt vast aan elftal. Ook Brian Riemer ziet ondanks de nederlaag tegen Standard geen redenen om aan zijn basisploeg te sleutelen. Opnieuw dus met Stroeykens aan de aftrap, Amuzu moet weer vrede nemen met een plek op de bank.

clock 19:48 vooraf, 19 uur 48. Geen wijzigingen bij OHL. Oud-Heverlee Leuven komt in ongewijzigde opstelling aan de aftrap in het Lotto Park. Dezelfde elf dus die vorige week in de basis stonden tegen STVV.

clock 15:59 vooraf, 15 uur 59. Het is een compleet andere context en tegenstander dan afgelopen wedstrijd, dus we zullen andere accenten moeten leggen. Iedereen is gemotiveerd om hard te werken, dus ik heb vertrouwen in dit team. Ik kan de jongens alleen maar complimenteren voor het enthousiasme en de energie waarmee ze deze week getraind hebben. Eddy Vanhemel (interim-coach OH Leuven).

clock 15:57 vooraf, 15 uur 57. Anderlecht - OH Leuven. Bij Anderlecht hielden ze een kater over aan afgelopen weekend. RSCA gaf op Sclessin alles uit handen en verloor met 3-2. OH Leuven hoopte dat het ontslag van Marc Brys zou renderen, hoewel er nog geen opvolger is gevonden. Onder assistent Eddy Vanhemel toonde OHL een ander gelaat en won het zowaar met 4-0 van Sint-Truiden. Wie kraait vanavond victorie?