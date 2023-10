OH Leuven bezoekt Anderlecht: "Enthousiasme en energie op training deze week"

clock 15:59

vooraf, 15 uur 59. Het is een compleet andere context en tegenstander dan afgelopen wedstrijd, dus we zullen andere accenten moeten leggen. Iedereen is gemotiveerd om hard te werken, dus ik heb vertrouwen in dit team. Ik kan de jongens alleen maar complimenteren voor het enthousiasme en de energie waarmee ze deze week getraind hebben. Eddy Vanhemel (interim-coach OH Leuven).