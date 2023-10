LIVE: Dreyer brengt Anderlecht op én over Oud-Heverlee Leuven

Fase per fase

Fase per fase

clock 45+8' eerste helft, minuut 53. Rust. Applaus in het Lotto Park, want Anderlecht trekt met een 2-1-voorsprong de rust in. Paars-wit kwam nochtans op achterstand na een vroege prachtgoal van Misao, maar met twee fraaie treffers draaide Dreyer de rollen helemaal om. . Rust Applaus in het Lotto Park, want Anderlecht trekt met een 2-1-voorsprong de rust in. Paars-wit kwam nochtans op achterstand na een vroege prachtgoal van Misao, maar met twee fraaie treffers draaide Dreyer de rollen helemaal om.

clock 45+8' eerste helft eerste helft, minuut 53 match afgelopen

clock 45+5' eerste helft, minuut 50. Knappe defensieve actie van Rits. In de ruim zeven minuten extra tijd blijft het opletten voor Anderlecht. OHL knutselt een gevaarlijke counter in elkaar. Nsingi kan Maziz bijna lanceren, maar Rits kan de bal knap onderscheppen. . Knappe defensieve actie van Rits In de ruim zeven minuten extra tijd blijft het opletten voor Anderlecht. OHL knutselt een gevaarlijke counter in elkaar. Nsingi kan Maziz bijna lanceren, maar Rits kan de bal knap onderscheppen.

clock 45+1' eerste helft, minuut 46. Dolberg in het zijnet. Anderlecht snoept de bal af met hoge druk en Stroeykens lanceert Dolberg in de zestien. Die ziet zijn afgeweken schot in het zijnet stranden. . Dolberg in het zijnet Anderlecht snoept de bal af met hoge druk en Stroeykens lanceert Dolberg in de zestien. Die ziet zijn afgeweken schot in het zijnet stranden.

clock 45+1' Er komen 7 minuten extra tijd bij. eerste helft, minuut 46. extra time 7 - extra time Er komen 7 minuten extra tijd bij.

clock 44' eerste helft, minuut 44. Geel voor Vanhemel. Na Riemer krijgt nu ook zijn collega bij OHL, Eddy Vanhemel, geel voor protest. Hij uitte zijn ongenoegen over een fase voorafgaand aan het doelpunt, waarbij Maziz te makkelijk onderuit ging in een duel met Vertonghen. . Geel voor Vanhemel Na Riemer krijgt nu ook zijn collega bij OHL, Eddy Vanhemel, geel voor protest. Hij uitte zijn ongenoegen over een fase voorafgaand aan het doelpunt, waarbij Maziz te makkelijk onderuit ging in een duel met Vertonghen.

clock 43' eerste helft, minuut 43.

clock 42' eerste helft, minuut 42. Dreyer doet het wéér! Met de rust in zicht klimt Anderlecht voor het eerst in deze wedstrijd op voorsprong. Dreyer haalt opnieuw uit van buiten de zestien en zijn schot gaat aan alles en iedereen voorbij. Hazard laat de bal slim passeren, Prévot is kansloos. . Dreyer doet het wéér! Met de rust in zicht klimt Anderlecht voor het eerst in deze wedstrijd op voorsprong. Dreyer haalt opnieuw uit van buiten de zestien en zijn schot gaat aan alles en iedereen voorbij. Hazard laat de bal slim passeren, Prévot is kansloos.

clock 42' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 42 door Anders Dreyer van Anderlecht. 2, 1. goal Anderlecht OH Leuven rust 2 1

clock 42' eerste helft, minuut 42. Geel voor Riemer. Brian Riemer maakt zich druk over de wedstrijdleiding na een overtreding van Stroeykens. Iets té druk, vindt Verboomen. Hij geeft geel aan de Anderlecht-coach. . Geel voor Riemer Brian Riemer maakt zich druk over de wedstrijdleiding na een overtreding van Stroeykens. Iets té druk, vindt Verboomen. Hij geeft geel aan de Anderlecht-coach.

clock 40' eerste helft, minuut 40. OHL brengt zichzelf achteraan in de problemen. Prévot glijdt uit na een terugspeelbal van Misao en levert zo in bij Leoni, maar uiteindelijk komen de bezoekers met de schrik vrij. . OHL brengt zichzelf achteraan in de problemen. Prévot glijdt uit na een terugspeelbal van Misao en levert zo in bij Leoni, maar uiteindelijk komen de bezoekers met de schrik vrij.

clock 38' eerste helft, minuut 38. Verboomen fluit het spel weer op gang. Er was te weinig aan de hand volgens de VAR, geen penalty dus. . Verboomen fluit het spel weer op gang. Er was te weinig aan de hand volgens de VAR, geen penalty dus.

clock 37' eerste helft, minuut 37. Penalty? Augustinsson wordt in de zestien stevig vastgehouden door Miguel en laat zich dan wat makkelijk vallen. De VAR gaat de fase bekijken. Krijgt Anderlecht een penalty? . Penalty? Augustinsson wordt in de zestien stevig vastgehouden door Miguel en laat zich dan wat makkelijk vallen. De VAR gaat de fase bekijken. Krijgt Anderlecht een penalty?

clock 36' eerste helft, minuut 36. Opvallend Hilariteit in het Lotto Park: Rode Kruis is iets te ijverig en legt Anderlecht-OH Leuven stil

clock 34' Nsingi botst op Schmeichel. De bezoekers komen de laatste minuten meer opzetten en bijna leidt dat tot een nieuwe treffer. Vertonghen verkijkt zich op een hoge pass van Brunes naar Nsingi. Die kan zich bij de bal knokken en haalt uit in de draai. Schmeichel heeft dit keer wel een prima reflex paraat. . eerste helft, minuut 34. crucial save Nsingi botst op Schmeichel De bezoekers komen de laatste minuten meer opzetten en bijna leidt dat tot een nieuwe treffer. Vertonghen verkijkt zich op een hoge pass van Brunes naar Nsingi. Die kan zich bij de bal knokken en haalt uit in de draai. Schmeichel heeft dit keer wel een prima reflex paraat.

clock 32' eerste helft, minuut 32. OHL komt er eindelijk nog eens voetballend uit. Nsingi legt de bal goed terug op Maziz. Die probeert het in één tijd, maar kan zijn schot niet laag houden. . OHL komt er eindelijk nog eens voetballend uit. Nsingi legt de bal goed terug op Maziz. Die probeert het in één tijd, maar kan zijn schot niet laag houden.

clock 29' Even doodleuk het veld oplopen terwijl de wedstrijd bezig is. eerste helft, minuut 29. Even doodleuk het veld oplopen terwijl de wedstrijd bezig is.

clock 28' Gele kaart voor Joël Schingtienne van OH Leuven tijdens eerste helft, minuut 28 yellow card Joël Schingtienne OH Leuven

clock 28' eerste helft, minuut 28. Geel voor Schingtienne. Ook bij OHL hebben ze nu een gele kaart te pakken. Schingtienne gaat in het boekje van Verboomen voor een overtreding op Rits. . Geel voor Schingtienne Ook bij OHL hebben ze nu een gele kaart te pakken. Schingtienne gaat in het boekje van Verboomen voor een overtreding op Rits.