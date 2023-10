LIVE: Gueye kopt op de paal voor RWDM, Daci kan niet scoren bij dubbele poging aan overkant

Net wanneer Daci wil afdrukken, redt een RWDM-voet de meubelen. Bij de bezoekers eisen ze even een penalty. Die geeft Allaerts niet, want de ingreep was op de bal.

clock 20'

eerste helft, minuut 20. Het is RWDM wat de klok slaat. Camara is te ijverig en begint aan een sprint in buitenspelpositie. Opnieuw komt Westerlo goed weg in een gevaarlijke situatie. .