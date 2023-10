LIVE (18.15 u): Westerlo wil bij RWDM vervolg breien aan hoopgevende reeks voor interlandbreak

clock 12:27

vooraf, 12 uur 27. Scheidsrechter Michiel Allaerts debuteert. Voor Michiel Allaerts wordt het een speciale wedstrijd, want hij mag voor het eerst fluiten in de Jupiler Pro League. De 26-jarige fysiotherapeut deed de voorbije jaren al heel wat ervaring op in de lagere klassen, waaronder ook in de Challenger Pro League. De naam Allaerts zal bij velen nog een belletje doen rinkelen, want zijn vader Paul was jarenlang een van de vertrouwde fluiters op de Belgische velden. In 2005 en 2006 werd hij verkozen tot Scheidsrechter van het Jaar. .