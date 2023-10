Zorgt ontslag van Marc Brys voor beterschap bij OH Leuven tegen STVV?: "Aan motivatie geen gebrek"

Alles staat dicht bij elkaar in het klassement. We mogen niet denken dat wij de favoriet zijn zondagavond. We moeten nederig zijn. Het is een echte zespuntenmatch.

vooraf, 16 uur 39. Interim-coach OHL: "Aan motivatie geen gebrek". Voor OH Leuven is het vanavond de eerste wedstrijd sinds het ontslag van coach Marc Brys. Interim-coach Eddy Vanhemel zit straks op de bank tegen STVV. "Marc heeft de afgelopen jaren een goede basis gelegd. We kunnen zijn werk alleen maar respecteren en waarderen en daar op voortbouwen", vertelt Vanhemel. "Onze prioriteit de afgelopen week was de spelers ontzorgen en de sfeer binnen de groep te optimaliseren. We gaan deze periode zo efficiënt en competitief mogelijk proberen door te komen." "Grote veranderingen doorvoeren is niet noodzakelijk, want de structuur zit goed en de groep is sterk. De jongens toonden veel energie op training en ook aan motivatie is geen gebrek." .