LIVE: OH Leuven snel op dubbele voorsprong tegen naïef Sint-Truiden

OH Leuven speelt zondagavond tegen STVV zijn eerste wedstrijd na het ontslag van coach Marc Brys. Zorgt het vertrek van Brys meteen voor een schokeffect? "We zullen competitief voor de dag komen", meent coach ad interim Eddy Vanhemel. Volg OH Leuven-STVV straks fase per fase vanaf 19.15 uur.