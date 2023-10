Racing Genk gaat tegen KV Mechelen op zoek naar eerste thuiszege van het seizoen

clock 13:08 vooraf, 13 uur 08. In balbezit zijn we soms iets te nerveus, zonder bal staan we soms iets te breed. Het gebrek aan efficiëntie was ook een werkpunt, de slordigheden in de laatste 30 meter moeten eruit. Steven Defour. In balbezit zijn we soms iets te nerveus, zonder bal staan we soms iets te breed. Het gebrek aan efficiëntie was ook een werkpunt, de slordigheden in de laatste 30 meter moeten eruit. Steven Defour

Kan KV Mechelen Genk eindelijk nog eens kloppen? Drie punten pakken tegen Racing Genk, dat bleek de voorbije seizoenen een onmogelijke klus voor KV Mechelen. Genk is al 8 competitieduels op rij ongeslagen tegen KV Mechelen met vier overwinningen en evenveel gelijke spelen. De laatste Mechelse thuiszege tegen Genk dateert al van 3 augustus 2019, voor een Mechelse zege in Genk moeten we zelfs al terug naar 18 oktober 2009.



Die eerste thuiszege is geen item in de groep, maar natuurlijk willen we die. Zeker voor de supporters, die elke week 100 procent achter ons staan. We willen absoluut de drie punten hier houden. Wouter Vrancken.

1 op 12 voor KV Mechelen. Na drie overwinningen op een rij eind augustus/begin september zijn ze bij KV Mechelen het goede spoor al enkele weken bijster. De Mechelaars zakken met een magere 1 op 12 af naar Genk. Kunnen ze daar het tij keren?

Genk snakt naar eerste thuiszege. Bij Racing Genk lijken ze het winnen verleerd. In de competitie dan toch, want Europees werd er begin deze maand in de Conference League wel gewonnen bij het Servische Cukaricki. In de Jupiler Pro League zit Genk evenwel aan een reeks van vier gelijke spelen op een rij. De laatste competitiezege is al meer dan een maand geleden, op bezoek bij Union. Nog opvallender, Genk wacht dit seizoen nog steeds op zijn eerste competitiezege voor eigen volk. De eerste thuiswedstrijd tegen Eupen leverde verlies op en nadien bleef Genk in de eigen Cegeka Arena zowel tegen Charleroi, Anderlecht, STVV als Westerlo steken op een gelijkspel. 4 punten uit 5 thuiswedstrijden, enkel Westerlo doet slechter.



Hairemans en Mukau aan de aftrap. Ook bij KV Mechelen zien we twee wijzigingen. Pflücke verhuist naar de bank, Konaté ligt in de lappenmand. Zij worden in de basis vervangen door Hairemans en Mukau.

Twee wissels bij Genk. Twee wijzigingen in de basiself van Racing Genk t.o.v. van de laatste competitiewedstrijd tegen KAA Gent. Fadera en Galarza verdwijnen uit de basis, hun plaatsen worden ingenomen door Hrosovsky en Bonsu Baah.

4 op 15 voor Genk in eigen huis. KRC Genk zit met een probleem. Het team heeft dit seizoen nog niet kunnen winnen voor eigen publiek. In eigen huis scoort het slechts 4 op 15. Gaat het gemiddelde vanmiddag omhoog? Om 13.30 uur opent Genk uw voetbalzondag met een match tegen KV Mechelen, de ex-club van coach Wouter Vrancken.



