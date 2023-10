LIVE: Antwerp verliest Keita in saaie vertoning tegen Charleroi

clock 45+4'

eerste helft, minuut 49. Rust: Logische 0-0. Wesli De Cremer verlost ons uit ons lijden. De eerste helft tussen Antwerp en Charleroi leverde buiten enkele zwakke schotjes helemaal niet op. Dat moet beter in de tweede helft. Er was overigens ook slecht nieuws voor Antwerp, na 20 minuten moest Mandela Keita geblesseerd naar de kant. Het wordt bang afwachten of hij Porto haalt woensdag. .